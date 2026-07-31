Астана, 31 июля. Спортсмены национальных сборных Казахстана по борьбе смогут проходить военную службу, не прерывая подготовку к международным соревнованиям.

Для молодых спортсменов соглашение создает дополнительный путь развития: талантливые борцы смогут получать образование, проходить службу и продолжать профессиональную карьеру без длительного перерыва.

Для армии это возможность укрепить спортивное направление и привлечь подготовленных атлетов, которые могут представлять Казахстан на международных соревнованиях.

Такая возможность появилась после соглашения между Министерством обороны и Казахстанской федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы. Документ подписали министр обороны Даурен Косанов и глава федерации Еркин Окасов. Стороны договорились совместно развивать спортивную подготовку военнослужащих и поддерживать перспективных атлетов.

Одним из направлений сотрудничества станет работа со спортсменами высокого уровня. Члены национальных команд смогут проходить службу в Спортивной роте Вооруженных сил Казахстана, сохраняя возможность тренироваться и участвовать в крупных турнирах. Кроме того, в стране планируют усилить подготовку молодого спортивного резерва. Выпускники 9 классов, которые показывают хорошие результаты в борьбе, смогут продолжить обучение в Военно-спортивном колледже имени Бауыржана Момышулы по направлениям греко-римской и вольной борьбы.

В рамках соглашения также предусмотрено развитие спортивной инфраструктуры армии. Военные объекты планируют оснащать современными борцовскими коврами и необходимым инвентарем за счет внебюджетного финансирования. Стороны намерены проводить совместные тренировочные сборы, привлекать спортсменов и специалистов к международным мероприятиям и развивать сотрудничество в сфере военно-спортивной подготовки.