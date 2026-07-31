Жамбылская область, 31 июля. Наибольший вклад в развитие региона внесли промышленность, инвестиции, строительство и сельское хозяйство. Итоги социально-экономического развития области за январь—июнь рассмотрели на расширенном заседании акимата под председательством главы региона Ербола Карашукеева.

Главный вопрос после роста экономических показателей — насколько они повлияют на повседневную жизнь. Увеличение инвестиций и производства может привести к появлению новых рабочих мест, расширению бизнеса и развитию социальной инфраструктуры, если заявленные проекты будут реализованы.

Одним из главных факторов роста стала промышленность. За шесть месяцев объем выпуска продукции в этой сфере увеличился на 18,5% и составил 718,7 млрд ₸. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности достиг 478,5 млрд ₸, благодаря чему область вошла в пятерку регионов Казахстана по этому показателю.

Рост в промышленном секторе обеспечили предприятия пищевой, химической отраслей и производства строительных материалов.

Положительную динамику показало и сельское хозяйство. Объем выпуска продукции достиг 122 млрд ₸, увеличившись на 3,3%. В регионе выросло производство мяса, молока и яиц, а также увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных и птицы.

Одним из наиболее заметных результатов стало увеличение инвестиционной активности. За первое полугодие в основной капитал региона вложили 505,8 млрд ₸ — это на 59,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По темпам роста инвестиций Жамбылская область заняла второе место среди регионов страны.

Большую часть вложений обеспечил частный сектор — 479,8 млрд ₸, или 94,9% от общего объема инвестиций.

Продолжилось развитие строительной отрасли. За отчетный период в регионе выполнили строительные работы на 165,4 млрд ₸ и ввели 326 тыс. квадратных метров жилья. Сейчас в области строят 66 многоквартирных домов почти на 3 тыс. квартир. До конца года планируется завершить строительство 35 домов на 1 685 квартир. Еще 350 квартир приобретут для граждан из социально уязвимых категорий.

Рост также зафиксирован в торговле, транспорте и сфере связи. Товарооборот региона достиг 522,9 млрд ₸, транспортные услуги выросли до 164,1 млрд ₸, а объем услуг связи составил 6,5 млрд ₸.

При этом власти отмечают, что показатели между районами области остаются неоднородными. На отдельных территориях сохраняются проблемы с развитием промышленности, привлечением инвестиций и строительством. Аким области поручил руководителям районов усилить работу по привлечению инвесторов, развитию производств и увеличению собственных доходов местных бюджетов.

По словам Ербола Карашукеева, экономический рост должен напрямую отражаться на уровне жизни населения — через новые рабочие места, рост доходов и развитие инфраструктуры.