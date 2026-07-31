Каспийское море, 31 июля. В Стране начался один из ключевых этапов строительства новой цифровой магистрали через Каспийское море. Специализированное судно приступило к укладке подводного волоконно-оптического кабеля, который соединит Казахстан с Азербайджаном.

Подводная линия через Каспий создаст дополнительный цифровой маршрут между Казахстаном и Азербайджаном. Такие проекты позволяют расширять международную передачу данных, развивать транзит цифрового трафика и повышать устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры.

Проект транскаспийской линии связи должен быть завершен до конца года. После запуска она станет ключевым аспектом развития международных цифровых маршрутов через территорию Казахстана.

Перед началом морских работ специалисты провели инженерные исследования и определили оптимальную трассу прокладки кабеля. Маршрут разработали с учетом особенностей дна Каспия, расположения якорных стоянок и других ограничений. Сам кабель изготовили в Китае. Он оснащен специальными оптическими усилителями, которые позволят передавать большие объемы данных на значительные расстояния.

После доставки оборудования в порт Курык кабель вместе с транспортными конструкциями был отправлен в Баку. На борту судна его подготовили к дальнейшей прокладке: вся линия была перемещена в кабельный танк корабля, после чего судно направилось в сторону Казахстана.

Для реализации проекта используется специализированный кабелеукладчик. Судно оборудовано системой динамического позиционирования, которая позволяет точно удерживать курс во время проведения подводных работ. На борту находятся около 70 специалистов. По данным участников проекта, укладка кабеля займет около 15–20 дней. После этого потребуется провести технологические и пусконаладочные работы.