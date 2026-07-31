Астана, 31 июля. В Астане появился новый способ получения заказов — вместо человека-курьера покупки может привезти автономный робот. Пока сервис работает в тестовом режиме только в районе Есиль, но в будущем зону доставки планируют расширить.

Роботы-курьеры пока не заменяют обычную доставку, а работают как дополнительный вариант получения заказов. Для пользователей это означает еще один способ заказать продукты без ожидания человека-курьера, а для города — возможность проверить, насколько автономный транспорт готов работать в условиях реальной инфраструктуры.

Роботы-доставщики уже доступны пользователям «Яндекс Лавки». Если адрес клиента находится в зоне действия, при заказе можно выбрать один из двух вариантов: стандартную доставку или робота. Доплачивать за автоматическую доставку не придется.

После получения заказа робот отправляется к месту назначения. Клиент может наблюдать за его перемещением через приложение, а после прибытия открыть специальный отсек с помощью смартфона и забрать покупку. За безопасное движение отвечают системы навигации, камеры и технологии компьютерного зрения. Робот способен распознавать препятствия, обходить людей, менять скорость движения и останавливаться в сложных ситуациях. Максимальная скорость передвижения составляет около 6 км/ч — это позволяет ему перемещаться среди пешеходов без создания дополнительного риска.

Перед запуском сервиса специалисты проверили работу роботов на улицах столицы. По словам представителей Astana Innovations, во время тестирования будут анализироваться надежность технологии, безопасность передвижения и отзывы пользователей. Полученные данные должны помочь определить дальнейшие перспективы развития автономной доставки в городе.

В ближайшее время воспользоваться сервисом смогут и жители района Нұра. Если эксперимент пройдет успешно, технология может постепенно появиться и в других частях столицы.