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В ВКО открылся крупный шахматный форум

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Турнир

Усть-Каменогорск, 21 июля. ВКО вновь подтвердила статус одной из ключевых площадок для крупных спортивных событий — в Усть‑Каменогорске торжественно стартовал международный шахматный турнир Oskemen Open‑2026. Соревнование по праву считают одним из самых масштабных шахматных форумов Центральной Азии: на этот раз за победу борются свыше двухсот мастеров интеллектуальной игры из 16 стран. Среди участников — 22 международных гроссмейстера и 29 мастеров, а сами состязания разделены на два потока: в турнире Masters выступают 80 спортсменов, в Open — 121 участник.

На церемонии открытия аким ВКО Нурымбет Сактаганов подчеркнул значимость события для региона. По его словам, уже в третий раз принимать у себя столь представительный турнир — большая честь, а такие состязания становятся настоящей школой мастерства для юных шахматистов: они получают редкую возможность учиться у сильнейших игроков планеты и делать уверенные шаги к большим достижениям.

Развитие спорта в области давно вышло на системный уровень. В регионе действует почти 1 630 спортивных объектов, а спортом регулярно занимаются более 313 тысяч человек — почти половина жителей области. Шахматы здесь тоже уверенно набирают популярность: под руководством 85 тренеров этим видом спорта увлечены около 10 тысяч человек.

Особая гордость региона — Алдияр Ансат. В свои 17 лет он выполнил все необходимые нормативы для получения звания международного гроссмейстера. Его путь — яркий пример того, как упорство и талант позволяют добиваться самых высоких титулов: Алдияр неоднократно становился самым молодым обладателем престижных шахматных званий в Казахстане, а нынешний статус — закономерный результат многолетней работы и ярких выступлений на международной арене.

Аким области заверил, что власти и дальше намерены поддерживать молодёжь, создавать условия для раскрытия потенциала талантливых спортсменов и проводить в регионе соревнования мирового уровня. Он выразил уверенность, что Oskemen Open подарит зрителям захватывающие партии, а участникам — возможность проявить себя в напряжённой борьбе.

Турнир продлится несколько дней, и на его площадке развернётся настоящая битва умов между сильнейшими шахматистами планеты.

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