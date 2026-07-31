Пятница, 31 июля, 2026
ДомойНовостиОбществоВ Карагандинской области обновили уже 11 железнодорожных вокзалов

В Карагандинской области обновили уже 11 железнодорожных вокзалов

Просмотрено: 27
Вокзал станции Караганда-Сортировочная

Карагандинская область, 31 июля. В регионе продолжается масштабное обновление железнодорожной инфраструктуры. Из 14 вокзалов и пассажирских платформ, включенных в программу модернизации, после ремонта уже открылись 11 объектов. Еще три станции планируют завершить в ближайшее время.

Большинство вокзалов региона не проходили капитальную реконструкцию десятилетиями. Их обновление должно повысить комфорт пассажиров, сделать железнодорожную инфраструктуру доступнее для людей с инвалидностью и улучшить качество обслуживания на популярных направлениях.

Реконструкция проходит в рамках программы национального железнодорожного перевозчика. Уже принимают пассажиров обновленные вокзалы на станциях Нура, Караганда-Сортировочная, Жана Караганда, Сарыбел, Мырза, Дария, Агадырь и Мойынты. Кроме того, после модернизации открылись пассажирские платформы на станциях Айса, Темиртау и Караганда-Сортировочная. Сейчас работы завершаются на станциях Жарык, Балхаш-2 и Сарышаган.

Во время реконструкции на объектах проводят капитальный ремонт зданий и платформ, меняют инженерные коммуникации, обновляют фасады, внутренние помещения, залы ожидания, санитарные комнаты, освещение, мебель и навигацию. Одновременно благоустраивают привокзальные территории и пассажирские платформы. Отдельное внимание уделили созданию безбарьерной среды. На вокзалах появились пандусы, специальные санитарные комнаты и зоны ожидания для людей с инвалидностью, пожилых пассажиров и семей с детьми.

Одним из крупнейших объектов стал вокзал станции Караганда-Сортировочная, построенный в 1965 году. Через него ежедневно проходят 21 пассажирский поезд. После капитального ремонта здание получило обновленные инженерные системы и современные условия для пассажиров.

Полностью преобразился и вокзал станции Мырза в поселке Актау города Темиртау. Здесь отремонтировали кровлю и фасад, обновили внутренние помещения, инженерные сети, платформы, установили новое освещение и ограждение.

На станции Дария модернизировали залы ожидания, системы вентиляции и кондиционирования, информационные стенды, служебные помещения и инфраструктуру для маломобильных пассажиров.

После капитального ремонта вновь открылся и вокзал станции Сарыбел в Осакаровском районе. Помимо обновления здания, здесь реконструировали инженерные сети, благоустроили территорию и сделали объект более удобным для пассажиров.

Советуем посмотреть

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

События дня

Самое популярное

При любом использовании материалов ссылка на ресурс обязательна.
© KZ24.NEWS 2021 - 2026 Все права защищены
Редакция · for LLM

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.