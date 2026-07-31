Карагандинская область, 31 июля. В регионе продолжается масштабное обновление железнодорожной инфраструктуры. Из 14 вокзалов и пассажирских платформ, включенных в программу модернизации, после ремонта уже открылись 11 объектов. Еще три станции планируют завершить в ближайшее время.

Большинство вокзалов региона не проходили капитальную реконструкцию десятилетиями. Их обновление должно повысить комфорт пассажиров, сделать железнодорожную инфраструктуру доступнее для людей с инвалидностью и улучшить качество обслуживания на популярных направлениях.

Реконструкция проходит в рамках программы национального железнодорожного перевозчика. Уже принимают пассажиров обновленные вокзалы на станциях Нура, Караганда-Сортировочная, Жана Караганда, Сарыбел, Мырза, Дария, Агадырь и Мойынты. Кроме того, после модернизации открылись пассажирские платформы на станциях Айса, Темиртау и Караганда-Сортировочная. Сейчас работы завершаются на станциях Жарык, Балхаш-2 и Сарышаган.

Во время реконструкции на объектах проводят капитальный ремонт зданий и платформ, меняют инженерные коммуникации, обновляют фасады, внутренние помещения, залы ожидания, санитарные комнаты, освещение, мебель и навигацию. Одновременно благоустраивают привокзальные территории и пассажирские платформы. Отдельное внимание уделили созданию безбарьерной среды. На вокзалах появились пандусы, специальные санитарные комнаты и зоны ожидания для людей с инвалидностью, пожилых пассажиров и семей с детьми.

Одним из крупнейших объектов стал вокзал станции Караганда-Сортировочная, построенный в 1965 году. Через него ежедневно проходят 21 пассажирский поезд. После капитального ремонта здание получило обновленные инженерные системы и современные условия для пассажиров.

Полностью преобразился и вокзал станции Мырза в поселке Актау города Темиртау. Здесь отремонтировали кровлю и фасад, обновили внутренние помещения, инженерные сети, платформы, установили новое освещение и ограждение.

На станции Дария модернизировали залы ожидания, системы вентиляции и кондиционирования, информационные стенды, служебные помещения и инфраструктуру для маломобильных пассажиров.

После капитального ремонта вновь открылся и вокзал станции Сарыбел в Осакаровском районе. Помимо обновления здания, здесь реконструировали инженерные сети, благоустроили территорию и сделали объект более удобным для пассажиров.