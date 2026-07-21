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Актобе готовится принять международный турнир по пара‑настольному теннису

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Актобе, 21 июля. Город готовится стать спортивной ареной мирового уровня: с 25 по 28 июля 2026 года здесь развернётся напряжённая борьба на кортах международного турнира ITTF World Para Future Aktobe 2026. Событие, официально включённое в календарь Международной федерации настольного тенниса, соберёт почти две сотни атлетов из 23 государств — и это не просто состязание, а серьёзный трамплин на пути к крупнейшим стартам, в том числе к Паралимпийским играм в Лос‑Анджелесе в 2028 году и грядущему чемпионату мира в Таиланде.

Для Казахстана турнир станет уже третьим по счёту соревнованием подобного масштаба в пара‑настольном теннисе — показатель того, как уверенно страна закрепляется на международной спортивной карте. Для самого Актобе это не только возможность продемонстрировать развитую инфраструктуру, но и шанс заявить о себе как о современном центре притяжения для крупных событий.

Центр настольного тенниса «Актобе» примет участников и гостей, став эпицентром эмоций, воли к победе и подлинного спортивного духа. Приезд зарубежных спортсменов и болельщиков откроет новые горизонты для региона: наряду с борьбой за медали здесь будет происходить и другой, не менее важный обмен — культурный. Актобе сможет показать миру своё гостеприимство, богатую историю и самобытность, а заодно укрепить имидж перспективного туристического направления.

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