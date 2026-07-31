Акмолинская область вошла в ТОП-10 регионов по росту экономики

Акмолинская область, 31 июля. Регион по итогам первого полугодия показал рост по большинству основных экономических показателей и впервые вошёл в число десяти лучших. Итоги социально-экономического развития области обсудили на заседании акимата под председательством главы региона Марата Ахметжанова.

Рост экономических показателей сам по себе не означает автоматического улучшения качества жизни. Главная задача для региона — чтобы увеличение инвестиций, налоговых поступлений и производства привело к появлению новых рабочих мест, росту доходов населения и развитию инфраструктуры.

По данным областных властей, рост обеспечили сразу несколько направлений: сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и связь. Одним из главных результатов стало увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. Согласно рейтингу Минфина, область заняла первое место по темпам роста налоговых доходов. За первое полугодие показатель составил 117,7%.

Власти региона рассчитывают сохранить эту динамику и по итогам года увеличить доходную часть бюджета еще на 21% — до 838 млрд ₸. Наибольший вклад в рост показали Жаркаинский, Бурабайский, Коргалжынский, Сандыктауский, Астраханский, Жаксынский, Егиндыкольский, Целиноградский, Шортандинский районы, а также город Косшы. По словам представителей акимата, улучшение показателей связано с привлечением инвестиций и расширением налоговой базы, в том числе за счет вывода части бизнеса из неформального сектора.

При этом власти отмечают, что сохраняются направления, требующие дополнительного внимания. В частности, региону необходимо обеспечить устойчивый рост промышленного производства и ускорить реализацию инвестиционных проектов. Аким области поручил руководителям городов и районов усилить контроль за выполнением экономических показателей, своевременным запуском новых объектов, ростом доходов бюджета и повышением уровня заработной платы.