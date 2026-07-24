Астана, 24 июля. С 29 июля по 9 августа столица превратится в эпицентр уникального спортивного события — Игр будущего‐2026. Этот турнир ломает привычные представления о состязаниях: здесь физическая подготовка встречается с цифровой ловкостью, а традиционные спортивные арены становятся площадками для гибридных дисциплин, где победа зависит и от реакции в виртуальном пространстве, и от мастерства на реальной площадке.

Город распахнёт двери сразу нескольких знаковых спортивных комплексов: «Барыс Арена» примет часть зрелищных баталий, в «Beeline Arena» закипят теннисные страсти, легкоатлетический комплекс «Qazaqstan» станет ареной для динамичных испытаний, а Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова — местом, где проверят силу, скорость и тактику. Двенадцать дней подряд столица будет жить в ритме фиджитал‐спорта: зрители увидят, как спортсмены переходят из цифрового мира в реальный, сохраняя напряжение и азарт в каждом этапе.

Программа Игр поражает разнообразием: от фиджитал‐футбола и баскетбола до шутеров, MOBA, гонок дронов и схваток роботов. Особенность формата в том, что состязание не ограничивается экраном или полем — оно объединяет оба пространства. В борьбу вступят звёзды мирового масштаба: коллективы Team Spirit, T1, Team Falcons, футбольная легенда Boca Juniors, баскетбольная Valencia Basket, LGD.Pinghu и NOVAQ.

Казахстан на турнире представят сильные команды и яркие спортсмены — ACF x Allur, UEL Team, GTB KZ, PBC Astana, Future Nomads, Rune Eaters, DIGA Esports, NOVAQ, TeamKZ, а также талантливая спортсменка Гульназ Амангали. Они поборются за медали во всех восьми дисциплинах, демонстрируя, что страна уверенно осваивает новые спортивные горизонты.

Ожидается, что турнир соберёт сотни атлетов и тысячи болельщиков со всего мира — и на эти две недели Астана станет настоящей столицей фиджитал‐спорта. Для Казахстана Игры будущего‐2026 — не просто крупное событие, а возможность показать свою инфраструктуру, гостеприимство и готовность принимать масштабные международные проекты.

Билеты доступны как на отдельные дни, так и на несколько соревновательных периодов. Расписание, выбор дисциплин и покупка билетов — на официальном сайте Игр: https://astana2026.gofuture.games/ru