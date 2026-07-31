Астана, 31 июля. Казахстан продолжает обсуждать с международными аналитическими структурами перспективы развития своего нефтегазового комплекса. Одной из таких площадок стала встреча представителей Министерства и агентства S&P Global Ratings.

Подобные встречи сами по себе не приводят к принятию конкретных решений, однако позволяют обсуждать состояние отрасли с международными экспертами и учитывать внешнюю оценку при реализации долгосрочных проектов.

В переговорах принял участие вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Участники рассмотрели, как в ближайшие годы может развиваться нефтегазовая отрасль страны, уделив внимание объемам добычи нефти и природного газа, реализации масштабных проектов и дальнейшему развитию экспортной системы.

Отдельной темой стала логистика поставок энергоресурсов за рубеж. Стороны обсудили возможности расширения транспортной инфраструктуры, альтернативные направления экспорта и факторы, влияющие на устойчивость поставок в условиях меняющейся мировой конъюнктуры.

Во время встречи также затронули вопросы привлечения капитала в отрасль. В Министерстве рассказали о модернизации производственных объектов и мерах, которые должны сделать реализацию новых нефтегазовых проектов более привлекательной для инвесторов.

По итогам переговоров представители ведомства и S&P Global Ratings выразили готовность продолжить профессиональный диалог и обмен аналитическими оценками, касающимися развития энергетики Казахстана.