В Западно-Казахстанской области инспектор промышленной безопасности обследовал склад, который компания намерена использовать для хранения прекурсоров. Проверка необходима для получения заключения, входящего в процедуру лицензирования деятельности, связанной с оборотом таких веществ.

Название предприятия и местонахождение объекта Комитет промышленной безопасности МЧС в опубликованном сообщении не раскрывает. Не уточняется и то, какие именно прекурсоры предполагается хранить на складе и в каких объёмах.

Проверку провело Управление промышленной безопасности ДЧС Западно-Казахстанской области по запросу МВД. Инспектор оценил состояние объекта и его соответствие законодательству и требованиям промышленной безопасности. Сотрудникам предприятия также разъяснили правила безопасной работы и требования по предупреждению нарушений.

При этом сама проверка ДЧС ещё не означает, что компания получила разрешение на работу с прекурсорами. Заключение промышленной безопасности является одним из элементов лицензионной процедуры.

По действующим правилам лицензия требуется юридическим лицам для деятельности, связанной с производством, переработкой, перевозкой, приобретением, хранением, распределением, реализацией, использованием и уничтожением контролируемых прекурсоров. Выдачей лицензии занимается МВД.

После поступления соответствующего запроса органы промышленной безопасности и другие согласующие структуры должны проверить соответствие заявителя установленным требованиям и подготовить заключения. Общий срок оказания услуги по первоначальной выдаче лицензии составляет 10 рабочих дней. Её стоимость — 20 МРП.

Контроль связан со спецификой самих веществ. Прекурсоры — это химические соединения, оборот которых регулируется государством из-за возможности их использования при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ. При этом такие вещества могут иметь и легальное промышленное применение.

Казахстанское законодательство регулирует производство, хранение, транспортировку, использование, импорт, экспорт и другие операции с прекурсорами, включёнными в перечень подконтрольных веществ. В частности, предприятиям запрещено хранить их в количествах, превышающих производственную потребность. Если имеются доказательства, что вещество предназначено для незаконного изготовления наркотиков или психотропных веществ, закон предусматривает его арест до решения суда.

По результатам проверки в ЗКО должно быть подготовлено заключение о соответствии либо несоответствии объекта установленным требованиям. Только после прохождения предусмотренной законодательством процедуры МВД принимает решение о выдаче лицензии или об отказе.