Более 110 тыс. пенсионеров Астаны получат единовременную выплату ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Размер помощи составит 2,5 МРП — 10 812 ₸.

Акимат Астаны сообщил, что выплата предназначена зарегистрированным в столице пенсионерам по возрасту, а также лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии. Список получателей сформирован на основании данных государственной корпорации «Правительство для граждан».

Специально подавать заявление для получения этих денег не требуется. Это прямо следует из действующих столичных правил социальной помощи: списки получателей выплат к праздничным и памятным датам формируются без истребования заявлений.

На выплаты потребуется не менее 1,19 млрд ₸

Даже если считать только 110 тыс. получателей, совокупная сумма выплат составит не менее около 1,19 млрд ₸, по расчётам KZ24.NEWS. Поскольку акимат говорит о более чем 110 тыс. пенсионеров, фактическая сумма будет несколько выше.

Размер выплаты установлен не отдельным решением на этот год, а действующими правилами оказания социальной помощи в Астане. В них прямо указано, что к 1 октября пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимальной пенсии назначается единовременная помощь в размере 2,5 МРП.

В 2026 году, согласно gov.kz, один МРП составляет 4 325 ₸. В сообщениях акимата, переданных СМИ, размер октябрьской выплаты указан как 10 812 ₸.

Деньги перечислят без заявления

В правилах отдельно прописан беззаявительный порядок. Управление занятости и социальной защиты формирует списки для таких выплат на основании сведений «Правительства для граждан» и государственных информационных систем. После этого государственная корпорация перечисляет социальную помощь на банковские счета получателей.

Таким образом, пенсионеру, который уже есть в соответствующей государственной базе и подходит под условия выплаты, не нужно идти в ЦОН или подавать отдельную заявку только ради выплаты ко Дню пожилых людей.

При этом точную календарную дату зачисления денег в 2026 году акимат в сообщении от 24 сентября не назвал. Указано лишь, что единовременная помощь предоставляется ко Дню пожилых людей 1 октября. Поэтому обещать всем получателям поступление именно 1 октября пока нельзя.

Выплата является региональной мерой поддержки из правил Астаны. Она не означает, что по 10 812 ₸ автоматически получат все пенсионеры Казахстана: размеры и условия такой социальной помощи в других городах и областях могут отличаться.