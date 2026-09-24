В стране распространяют систему цифровой маркировки на новые категории товаров. С декабря 2026 года под неё начнут постепенно подпадать одежда и другие изделия лёгкой промышленности, передаёт агентство KZ24news.

Это не первая отрасль, где государство использует такой механизм. Сейчас обязательная маркировка действует для табачной продукции, обуви, лекарств, дериватов сайгака, пива и моторных масел. Система уже охватила миллиарды единиц продукции.

Опыт предыдущих категорий показывает, что маркировка используется не только для проверки товара покупателем. Она позволяет государству видеть движение продукции по цепочке от производителя или импортёра до розничной продажи.

Наиболее заметный эффект власти фиксируют в табачной отрасли. По данным Комитета государственных доходов, объём выявленной контрафактной табачной продукции снизился с 8,3 млн до 4,8 млн пачек. Одновременно за первое полугодие 2025 года акцизные поступления выросли до 151,4 млрд ₸ против 122,8 млрд ₸ за тот же период предыдущего года.

В Минторговли также сообщали о росте налоговых поступлений после введения маркировки: в 1,5 раза по табачной продукции, в три раза по обуви и почти в два раза по лекарственным средствам. При этом выявляемость нарушений, по данным ведомства, увеличилась в шесть раз. Эти показатели отражают прежде всего фискальный и контрольный эффект системы, а не доказывают, что весь рост поступлений был вызван только маркировкой.

Теперь аналогичный подход распространят на одежду и текстиль. Первый этап начнётся 1 декабря 2026 года. В него войдут отдельные виды кожаных и меховых изделий, одежда, бельё и лыжные костюмы.

С 1 марта 2027 года перечень расширится за счёт части верхней одежды, свитеров, кардиганов, жилетов, рубашек, блузок, шарфов и других изделий. Ещё одна крупная группа — костюмы, пиджаки, платья, юбки, брюки, комбинезоны и спортивная одежда — будет подключена с 1 октября 2027 года.

Для каждой единицы товара будет создан уникальный код Data Matrix. Его нанесение позволит связать конкретную вещь с информацией о производителе или импортёре и дальнейшем движении товара. Покупатель сможет проверить эти сведения через приложение Naqty Onim.

Для бизнеса это означает переход к более детальному цифровому учёту. Производителям и импортёрам придётся организовать нанесение кодов, а магазинам — обеспечить их считывание при продаже.

С 1 октября 2027 года начнётся обязательная передача данных о движении маркированных товаров. Остатки продукции должны быть промаркированы до 1 января 2028 года.

Таким образом, одежда становится очередным крупным сегментом, который Казахстан переводит из преимущественно традиционного товарного учёта в цифровую систему прослеживаемости. Государство рассчитывает за счёт этого сократить нелегальный оборот и создать более прозрачные условия для производителей и продавцов.