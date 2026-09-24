Число военнослужащих, погибших 24 сентября во время учений на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, выросло до 12 человек. Ещё двоих продолжают искать, троих удалось спасти. Один военнослужащий находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Есть важное уточнение к первым сообщениям о трагедии. Днём Министерство обороны сообщало, что в море унесло 19 человек. Вечером пресс-служба акимата Мангистауской области уточнила данные: во время выполнения учебно-боевой задачи в море унесло 17 военнослужащих. Эта цифра сходится с последним балансом: 12 погибших, трое спасённых и двое пропавших без вести.

По официальной версии на данный момент, происшествие случилось из-за резкого ухудшения метеорологических условий и усиления ветра. Окончательные причины трагедии ещё устанавливаются.

Большинство погибших были военнослужащими срочной службы

Минобороны вечером опубликовало список 12 погибших. Из него следует, что 11 из 12 были матросами срочной службы, ещё один — старшим лейтенантом. Десяти погибшим было 19–20 лет, одному — 21 год, самому старшему — 23 года.

Двое военнослужащих по-прежнему числятся пропавшими без вести. Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил вести их поиск непрерывно и круглосуточно с привлечением всех необходимых сил и средств.

Трагедия произошла во время военно-морских учений «Хазар Қорғаны — 2026». Они начались 22 сентября в казахстанском секторе Каспия. В учениях были задействованы более 500 военнослужащих, корабли и катера ВМС, гидрографические суда, подразделения Береговой охраны Пограничной службы КНБ и авиация Сил воздушной обороны.

25 сентября объявлено общенациональным трауром

Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился объявить 25 сентября 2026 года Днём общенационального траура. Это закреплено распоряжением главы государства №334 от 24 сентября. Министерство культуры и информации подтвердило, что в этот день действует специальный регламент для СМИ, телерадиовещания, интернет-ресурсов и официальных сайтов госорганов.

Правительственную комиссию по расследованию причин трагедии возглавил Канат Бозумбаев. В неё вошли министр обороны, аким Мангистауской области, представители МЧС, Минздрава, Минтруда, Минтранса, Главной военной прокуратуры и Пограничной службы.

Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела. Создана оперативно-следственная группа, на месте работают сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры, назначены судебные экспертизы. Бозумбаев позднее заявил, что расследование должно быть проведено максимально тщательно.

Поисково-спасательная операция продолжается. Поэтому данные о числе погибших и пропавших KZ24.NEWS будет обновлять по мере появления новых официальных сообщений.