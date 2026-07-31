Астана, 31 июля. В городе начал работу первый в Казахстане Анти Call-центр, который будет бороться с телефонными мошенниками еще до того, как они успеют обмануть людей. Новый центр не заменяет осторожность самих граждан, но добавляет дополнительный уровень защиты. Чем дольше специалисты смогут удерживать мошенников от общения с потенциальными жертвами, тем меньше людей рискуют потерять деньги.

Новый центр не заменяет осторожность самих граждан, но добавляет дополнительный уровень защиты. Чем дольше специалисты смогут удерживать мошенников от общения с потенциальными жертвами, тем меньше людей рискуют потерять деньги.

Проект запустили прокуратура столицы совместно с АО «Казахтелеком». Его задача — выявлять подозрительные звонки, удерживать злоумышленников на линии и помогать предотвращать возможные случаи интернет-мошенничества. Принцип работы центра отличается от обычных служб поддержки. Когда система фиксирует подозрительную активность — например, большое количество звонков с одного направления или необычно долгие разговоры, — специалисты подключаются к диалогу с предполагаемыми мошенниками.

Пока злоумышленник занят разговором с оператором, он не может связаться с другими потенциальными жертвами. Одновременно сотрудники киберполиции получают информацию и могут предупредить гражданина, которому пытаются позвонить. По словам представителей прокуратуры Астаны, такая схема уже помогла предотвратить случаи обмана. Один из эпизодов удалось остановить прямо возле банка: специалисты выяснили, что человек собирался оформить крупный кредит под воздействием телефонных мошенников.

Кроме перехвата звонков, центр анализирует данные о подозрительной активности: откуда поступают вызовы, как часто они совершаются и какие признаки могут указывать на преступную схему. В прокуратуре отмечают, что за последний год в Астане снизилось количество случаев мошенничества на 3,5%, а число интернет-мошенничеств — на 12%. Также в городе ликвидировали два преступных call-центра.