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В Туркестане осуждены участники схемы с кредитами

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Уборочная

В Туркестанской области завершилось одно из крупных дел о мошенничестве с государственными займами. 27 участников организованной группы получили сроки от 6 до 8 лет за незаконное получение более 3 млрд ₸, предназначенных для развития аграрного сектора, передаёт агентство KZ24news.

Следствие установило, что в течение пяти лет — с 2016 по 2021 год — через ТОО «КТ Яссы Несие» была создана система оформления кредитов на несуществующие проекты. Для этого использовались подставные предприниматели, фиктивные хозяйства и документы на имущество, которого фактически не было.

Организаторы схемы создавали видимость успешных агропроектов: готовили поддельные бизнес-планы, оформляли ложные сведения о залоге и обеспечивали прохождение кредитных процедур. В результате средства, выделенные в рамках программы поддержки агробизнеса, были выведены из системы государственного финансирования.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, участниками схемы стали не только организаторы, но и специалисты, которые помогали оформлять фиктивные документы. В ходе расследования выявлены 33 эпизода нарушений, 24 незаконно оформленных кредита и 54 объекта залога, не имевших реальной стоимости.
Суд постановил обратить в доход государства имущество обвиняемых: жилые дома, земельные участки, квартиры, коммерческие объекты и автомобили.

История в Туркестанской области показывает, что программы льготного кредитования требуют постоянного усиления контроля. Цифровая проверка данных, прозрачная оценка залогов и персональная ответственность участников финансовых операций становятся ключевыми условиями защиты государственных средств.

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