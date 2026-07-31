В ВКО создадут туристический кластер за 35 млрд ₸

Восточно-Казахстанская область, 31 июля. В регионе планируют реализовать два крупных туристических проекта общей стоимостью около 35 млрд ₸. Они включают создание нового курортного поселка в Катон-Карагайском районе и развитие единой транспортной системы для туристических маршрутов региона.

Если проекты будут реализованы, Восточный Казахстан может получить новый формат отдыха: не только отдельные природные локации, но и полноценную туристическую инфраструктуру с транспортом, размещением и маршрутами.

Проекты представила компания Pana Asia. По планам инвесторов, реализация инициатив позволит создать более 500 новых рабочих мест. Одним из ключевых проектов станет Pana Katon Karagay — туристско-рекреационный кластер площадью около 70 кв. км. На территории планируют построить объекты для отдыха и активного туризма: канатную дорогу, глэмпинги, открытые кинотеатры, конные маршруты и другие туристические объекты. Инвестиции в этот проект оцениваются в 10 млрд ₸, завершить его планируют до 2030 года.

Второе направление — проект «Мультимодальные маршруты Восточно-Казахстанской области», который должен решить одну из главных проблем региона — транспортную доступность туристических мест. В рамках проекта хотят объединить железнодорожное сообщение, автомобильные дороги, водный транспорт и малую авиацию в единый туристический маршрут: Алтай — Катон-Карагай — Маркаколь — Зайсан.

Также планируется маршрут от Усть-Каменогорска через Бухтарму с круизным сообщением по Иртышу до Зайсана и связью с аэропортом. Стоимость этого проекта составляет около 25 млрд ₸. Реализацию планируют завершить до 2028 года. В компании считают, что развитие транспортной инфраструктуры позволит увеличить туристический поток в регионе и сделать природные достопримечательности Восточного Казахстана более доступными.

Еще одним направлением станет программа «100 QONAQJAI AUYL», которая предполагает развитие ста сельских территорий в туристических регионах страны. По задумке авторов программы, доходы от туристической деятельности будут распределяться между местными жителями и инвесторами в пропорции 50 на 50. Пилотный проект уже запустили в поселке Кутарыс Туркестанской области.

Для региона это означает возможность увеличить поток туристов и создать новые рабочие места в сфере услуг.