С начала лета в Казахстане утонули 102 человека

Астана, 31 июля. С начала купального сезона в Казахстане утонули 102 человека, в том числе 34 ребенка. Такие данные привели в МЧС на брифинге, посвященном безопасности на воде.

В МЧС напоминают, что чаще всего трагедии происходят из-за купания в запрещенных местах, оставленных без присмотра детей и отдыха у воды в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на профилактические мероприятия, число погибших оказалось выше прошлогоднего. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года жертв было 88, из них 28 — дети. При этом спасателям удалось предотвратить множество трагедий. С 1 июня сотрудники МЧС спасли 218 человек, включая 76 несовершеннолетних. По данным ведомства, около 85% всех смертельных случаев происходят в необорудованных местах, где купание запрещено или отсутствуют спасательные посты.

Всего в этом году в Казахстане определили 733 официальных места для отдыха у воды, среди которых 294 коммунальных и 420 частных пляжей. Все коммунальные пляжи остаются бесплатными. Чтобы снизить число несчастных случаев, сотрудники МЧС, полиции и волонтеры с начала сезона провели более 39 тыс. рейдов. За нарушение правил безопасности к ответственности привлекли почти 2 тыс. человек, а общая сумма штрафов превысила 26 млн ₸.

Кроме того, с начала года около 30 тыс. детей прошли обучение плаванию.

Редакция призывает читателей крайне осторожно вести себя на воде и следить за детьми!