В Восточном Казахстане пресекли незаконную добычу драгоценных металлов

В Восточно-Казахстанской области завершилось судебное рассмотрение дела о нелегальной добыче драгоценных металлов. Участники преступной схемы получили реальные сроки за незаконное недропользование и причинение значительного ущерба государству.

Как сообщили в прокуратуре региона, совместная работа правоохранительных органов позволила пресечь деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей золота. В операции участвовали сотрудники прокуратуры ВКО, ДКНБ, Департамента полиции и Департамента экономических расследований.

Следствие установило, что в 2024–2025 годах жители области совместно с гражданами Китая организовали нелегальные работы по извлечению золота на территории Уланского района. Незаконная деятельность велась в районе долин рек Большая и Малая Шыбынды, где злоумышленники использовали специальную технику и оборудование без соответствующих разрешений.

В июне 2025 года правоохранители задержали участников группы во время проведения операции. У них были изъяты техника, оборудование для добычи, золотосодержащее сырьё и денежные средства, которые могли использоваться в рамках преступной деятельности.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения представила доказательства, подтверждающие факт незаконного извлечения природных ресурсов. Было установлено, что преступники добыли около 15 кг золота, а общий размер ущерба, нанесённого государству, составил 766 миллионов ₸. Кроме того, их действия привели к ущербу лесному фонду региона.

Прокурор указал на необходимость назначения наказания, соответствующего тяжести преступления и масштабам нанесённого экологического вреда.

21 июля 2026 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Усть-Каменогорска признал фигурантов дела виновными в незаконной добыче драгоценных металлов в особо крупном размере. Суд назначил обвиняемым различные сроки лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке. В правоохранительных органах отмечают, что борьба с незаконным использованием недр остаётся одним из приоритетных направлений работы по защите природных ресурсов Казахстана.