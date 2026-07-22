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Прокуратура раскрыла схему ухода от налогов с недвижимостью в Атырауской области

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Прокуратура раскрыла схему ухода от налогов с недвижимостью в Атырауской области

В Атырауской области выявили схему уклонения от уплаты налога на имущество. Владельцы 64 объектов недвижимости указывали в декларациях заниженные данные о площадях зданий, что позволяло им уменьшать размер обязательных платежей в бюджет.

Как сообщили в прокуратуре региона, налогоплательщики намеренно предоставляли недостоверную информацию о характеристиках своей недвижимости. В результате налоговая база искусственно снижалась, а государственный бюджет недополучал значительные суммы.

Один из наиболее показательных случаев связан с объектом, площадь которого в документах была указана почти в два раза меньше реальной. Вместо фактических 28 800 м² собственник задекларировал только 14 700 м². Из-за этого бюджет недополучил свыше 8,5 млн ₸.

После проверки и принятия мер прокуратуры в региональный бюджет удалось вернуть около 250 млн ₸ в виде дополнительно начисленных налогов. Ведомство продолжает работу по выявлению нарушений в сфере налогообложения и защите интересов государства.

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