Атырауская область, 1 августа. В регионе обсуждают масштабную цифровизацию регионального управления. Во время встречи акима Болата Акчулакова с руководством АО «Национальные информационные технологии» были представлены проекты, которые должны сделать управление регионом более оперативным и удобным для жителей.

Если проекты будут реализованы, жители смогут решать многие бытовые вопросы через единый цифровой сервис вместо обращения сразу в несколько ведомств. Для властей это означает переход к модели, когда проблемы выявляются не после многочисленных жалоб, а автоматически — на основе данных информационных систем. Подобный подход уже используется в крупных цифровых проектах Казахстана и постепенно становится основой для управления регионами.

Одной из ключевых тем стала платформа Smart Data Ukimet, которая объединяет данные из различных государственных информационных систем. Сервис позволяет в режиме реального времени анализировать ситуацию по нескольким направлениям — от социальной сферы и миграции населения до мониторинга нефтепродуктов и экологической инициативы «Таза Қазақстан».

Особое внимание уделили созданию единого цифрового пространства для жителей области. Предлагается объединить сервисы обращений граждан в одном мобильном приложении. Система сможет автоматически определять, к какому объекту относится жалоба, назначать ответственного исполнителя и отображать ход ее выполнения на единой аналитической панели.

По словам Болата Акчулакова, подобный подход уже доказал свою эффективность в нефтегазовой отрасли, где цифровой мониторинг помогает быстро выявлять простои и снижать потери. Теперь этот принцип планируют использовать и для управления городской инфраструктурой.

Еще одной инициативой стало создание единого ситуационного центра, который объединит данные из различных информационных систем. Это позволит ответственным службам сразу получать полную информацию по каждому обращению жителей и быстрее принимать решения.

Кроме того, стороны обсудили цифровизацию учета коммунальных ресурсов. В перспективе к платформе могут подключить интеллектуальные системы учета воды, электроэнергии и газа.

Отдельный блок встречи был посвящен поддержке предпринимателей. В регионе планируют протестировать цифровые инструменты, которые помогут сократить административные барьеры для бизнеса и упростить взаимодействие с государственными органами.

Также обсуждалось расширение системы цифрового контроля школьного питания. После внедрения персонифицированного учета в школах аналогичную практику могут распространить на детские сады и организации дополнительного образования.

По итогам встречи профильным ведомствам поручено до 10 августа подготовить техническое задание по всем рассмотренным инициативам для их дальнейшей реализации.