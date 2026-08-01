Астана, 1 августа. Казахстанцы, которые готовы переехать в другой регион ради работы, могут получить финансовую помощь от государства. Участникам программы трудовой мобильности компенсируют часть расходов на переезд, аренду жилья и коммунальные услуги.

Программа рассчитана на регионы, где сохраняется потребность в работниках. С ее помощью власти хотят одновременно решить проблему нехватки кадров и создать условия для добровольного переселения граждан туда, где есть вакансии.

В 2026 году размер единовременной выплаты составляет 70 МРП —302 750 ₸. Средства начисляются каждому члену семьи, который участвует в переезде. Дополнительно гражданам предоставляется ежемесячная компенсация расходов на съем жилья и оплату коммунальных услуг. Ее размер варьируется от 64 875 до 129 750 ₸ — сумма зависит от количества членов семьи и населенного пункта.

По данным Минтруда и соцзащиты, с начала года такой поддержкой воспользовались 3 420 человек. Еще 3 432 гражданина получили выплаты для компенсации затрат на проживание после переезда.

Программа рассчитана на регионы, где сохраняется потребность в работниках. С ее помощью власти хотят одновременно решить проблему нехватки кадров и создать условия для добровольного переселения граждан туда, где есть вакансии. Участники программы могут переехать в другой населенный пункт, получить финансовую поддержку и трудоустроиться в новом регионе в соответствии с действующими условиями.