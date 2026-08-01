Костанайская область, 1 августа. В честь юбилейной даты глава государства направил поздравление жителям региона, подчеркнув его историческое и экономическое значение для страны.

В своем обращении президент отметил, что Костанайская земля связана с именами выдающихся представителей казахской культуры и образования. В регионе родились просветитель Ибрай Алтынсарин, общественный деятель Ахмет Байтурсынов, писатель Бейимбет Майлин и другие известные деятели.

Глава государства также подчеркнул вклад области в развитие экономики Казахстана. Сегодня регион остается одним из важных сельскохозяйственных центров страны и играет заметную роль в промышленности.

Отдельно было отмечено участие жителей области в общественно-политической жизни страны. Президент выразил благодарность костанайцам за труд и вклад в развитие региона. «Уверен, вы продолжите активно участвовать в реализации созидательных инициатив», — говорится в обращении главы государства.

Костанайская область была образована в 1936 году. Сегодня регион объединяет крупные промышленные предприятия, сельскохозяйственные хозяйства и образовательные центры.