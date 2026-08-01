ЗКО, 1 августа. Министерство транспорта Казахстана усилило контроль за реконструкцией автомобильного пункта пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области. Это один из самых загруженных грузовых переходов на казахстанско-российской границе, через который проходит значительная часть международных автоперевозок.

Проблема очередей на пограничных переходах между Казахстаном и Россией остается одной из главных для международных перевозчиков. Из-за высокой нагрузки грузовики нередко проводят на границе много часов, а иногда и несколько суток. Модернизация «Сырыма» должна сократить время ожидания, повысить пропускную способность перехода и сделать международные перевозки более предсказуемыми.

Во время рабочей поездки представители министерства проверили ход строительства и потребовали ускорить темпы работ. Подрядчикам поручено увеличить количество техники, рабочих и строительных материалов, чтобы завершить модернизацию объекта до конца 2026 года без ущерба для качества.

Реконструкция проводится в рамках государственной программы обновления 37 автомобильных пунктов пропуска на границах Казахстана со странами ЕАЭС. Проект реализуется по поручению Президента и должен устранить существующие инфраструктурные ограничения, которые сегодня сдерживают развитие транзитных перевозок.

Особое внимание уделено организации движения грузового транспорта. Министерство потребовало синхронизировать строительство самого пункта пропуска, подъездных дорог и зоны ожидания для грузовиков. Это должно помочь избежать многокилометровых очередей и сократить время пересечения границы.

После завершения модернизации пропускная способность «Сырыма» увеличится, а перевозчики смогут проходить контроль значительно быстрее. Кроме того, на объекте появится современная инфраструктура, рассчитанная как на грузовой транспорт, так и на граждан, пересекающих границу.

Если проект будет завершен в срок, это станет одним из ключевых обновлений приграничной инфраструктуры Казахстана за последние годы.