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В СКО готовы к уборке урожая на 100%

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Коллективное фото

СКО, 1 августа. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки в регион проверил готовность региона к уборочной кампании. Он посетил сельхозпредприятия района имени Габита Мусрепова, встретился с аграриями и оценил состояние посевов.

Северо-Казахстанская область обеспечивает значительную часть казахстанского урожая зерна, поэтому успешное проведение уборочной кампании напрямую влияет на внутренний рынок и экспортный потенциал страны. Высокая готовность техники, государственная поддержка аграриев и хорошие показатели урожайности позволяют рассчитывать на организованное проведение уборки.

Во время осмотра полей министр ознакомился с урожаем пшеницы сорта «Омская-35», средняя урожайность которой в этом сезоне достигает 30 центнеров с гектара. На встрече с руководителями сельхозпредприятий обсуждались вопросы подготовки к уборке урожая, обеспеченности удешевленным дизельным топливом, готовности техники и организации бесперебойных сезонных работ.

По словам Айдарбека Сапарова, государство создало необходимые условия для успешного проведения кампании: аграрии получили доступ к льготному финансированию, обеспечены дизельным топливом по сниженной цене, продолжается обновление машинно-тракторного парка и сервисное обслуживание сельхозтехники. Министр также подчеркнул, что помимо уборки урожая необходимо продолжать внедрение современных агротехнологий, повышать эффективность производства и уделять внимание развитию животноводства.

В рамках поездки глава Минсельхоза посетил молочно-товарную ферму ТОО «Нежинка-Ерке», рассчитанную на 800 голов крупного рогатого скота. Предприятие обрабатывает 28,2 тыс. гектаров сельхозугодий. В этом году зерновые и зернобобовые культуры здесь занимают 15,6 тыс. гектаров, масличные — 3, 8 тыс. гектаров, кормовые — 1,9 тыс. гектаров. Хозяйство оснащено современной техникой — в его распоряжении находятся 37 зерноуборочных комбайнов и 60 тракторов.

Северо-Казахстанская область традиционно остается одним из главных зернопроизводящих регионов страны. В этом году общая площадь уборки составляет 4,3 млн гектаров, из которых 2,9 млн гектаров занимают зерновые и зернобобовые культуры.

Продолжается рост площадей под масличными культурами. Второй год подряд они увеличиваются и в нынешнем сезоне достигли почти 1,3 млн гектаров — это самый высокий показатель среди всех регионов Казахстана.

Параллельно продолжается уборка озимых культур. Их посевные площади по сравнению с прошлым годом выросли в четыре раза — до 11,4 тыс. гектаров. Уже убрано 7,2 тыс. гектаров, что составляет 64% от общей площади. Кроме того, хозяйства приступили к уборке чечевицы, гороха, яровой пшеницы, ячменя и овса.

К началу кампании в регионе полностью подготовлена сельхозтехника. В уборке будут задействованы 6,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, включая 4 тыс. высокопроизводительных машин, а также 10,3 тыс. тракторов, 4,3 тыс. жаток и другая техника. Общая готовность парка составляет 100%. При этом ключевой задачей остается сохранить качество зерна и убрать урожай до ухудшения погодных условий.

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