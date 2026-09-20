В Казахстане государственная система здравоохранения охватывает основные этапы заботы о женском репродуктивном здоровье — от подготовки к беременности и наблюдения за будущими мамами до родов и восстановления после них.

Женские консультации работают на базе 425 организаций первичной медико-санитарной помощи и 24 областных перинатальных центров. В них созданы отдельные регистратуры, процедурные кабинеты и центры планирования семьи. За медицинской помощью уже обратились более 1 млн женщин. При этом доля беременных, вставших на учёт на сроке до 10 недель, достигла 71%, увеличившись на 18%.

Особое внимание уделяется ранней диагностике патологий у плода. Во всех регионах при перинатальных центрах действуют «Клиники одного дня», где беременные бесплатно проходят 5 видов исследований в рамках гарантированного объёма медицинской помощи. Результаты обследований предоставляются уже на следующий день.

В 2026 году такой диагностикой были охвачены свыше 100 000 беременных, которым оказали более 500 000 медицинских услуг. По данным ведомства, благодаря этим мерам выявляемость врождённых пороков развития плода выросла на 13%, а младенческая смертность снизилась на 15%.

Ещё одним направлением стала программа «Аналар саулығы», запущенная в 2025 году. Она предусматривает 12 бесплатных обследований, которые позволяют оценить состояние здоровья женщины и подготовить её к беременности.

Ежегодно в Казахстане принимают более 300 000 родов. Власти заявляют, что развитие системы направлено на повышение доступности медицинской помощи матерям и детям независимо от региона проживания и финансовых возможностей семьи.