Правительство определило основные направления развития кадрового потенциала атомной отрасли на ближайшие пять лет. Документ рассчитан на 2027–2031 годы и должен сформировать систему подготовки специалистов, необходимую для дальнейшего развития атомной отрасли страны, передаёт агентство KZ24news.

План утверждён 23 сентября постановлением № 835. Его разработало Агентство по атомной энергии совместно с заинтересованными государственными органами. Документ подготовлен в соответствии с поручениями Главы государства и Стратегией развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года.

Ключевой вопрос — создание кадровой базы для отрасли, где требуется специальная техническая и инженерная подготовка. План предусматривает развитие образовательной инфраструктуры, совершенствование нормативной и институциональной базы, подготовку квалифицированных специалистов и укрепление материально-технической базы организаций, которые будут их обучать.

Отдельное направление — международное сотрудничество. Оно должно помочь развивать национальные компетенции и выстраивать подготовку специалистов с учётом международных требований.

Для Казахстана решение имеет долгосрочное значение: развитие атомной отрасли требует не только соответствующей инфраструктуры, но и специалистов, способных работать с ядерными технологиями, обеспечивать безопасность и обслуживать сложные производственные объекты.

Реализация плана рассчитана до 2031 года. За этот период государство намерено создать целостную систему подготовки кадров и обеспечить атомную отрасль необходимыми специалистами.