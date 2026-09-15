Швейцарская Stadler инвестирует более 14 млрд ₸ в расширение производства в Астане. Компания построит новые цеха для сварки и покраски алюминиевых кузовов железнодорожных вагонов. Проект может изменить роль казахстанского завода в международной производственной цепочке концерна, передаёт агентство KZ24news.

После запуска новых мощностей предприятие станет первым в Центральной Азии высокоавтоматизированным производством алюминиевых кузовов для железнодорожного транспорта, заявляет Stadler.

Производство станет технологичнее

Сейчас завод Stadler в Астане выполняет большую часть операций по производству рельсового транспорта. Здесь сваривают и красят кузова, выпускают электрооборудование и компоненты пола, производят тележки, устанавливают пневматические и электрические системы, а также собирают и вводят в эксплуатацию готовые транспортные средства.

Новые цеха расширят эту цепочку. Казахстанское предприятие сможет самостоятельно производить алюминиевые кузова — один из ключевых элементов железнодорожного вагона.

Это важно не только для объёма локального производства. Stadler планирует использовать казахстанские мощности для проектов за пределами страны. Таким образом, завод в Астане сможет стать частью глобальной системы поставок компании, а местное производство — источником продукции для международных заказов.

В Казахстане появятся новые рабочие места

Сейчас на предприятии Stadler Kazakhstan работают около 650 человек. После расширения компания рассчитывает создать ещё около 100 рабочих мест.

Подготовка кадров уже началась. Казахстанские специалисты проходят обучение на европейских предприятиях Stadler по технологиям сварки и покраски алюминия.

Ранее сотрудники из Казахстана обучались в Швейцарии и Польше сборке тележек, электрошкафов и компонентов днища.

Инвестиции Stadler превысят €50 млн

Новые вложения являются частью более крупной программы развития компании в Казахстане.

В ноябре 2025 года Stadler подписала соглашение с казахстанскими властями о дальнейшем развитии производства подвижного состава.

В период с 2023 по 2031 год общий объём инвестиций компании в Казахстане должен составить не менее 29,5 млрд ₸, или около €56 млн.

Главный эффект проекта — не только новые рабочие места. Казахстан получает возможность перейти от сборки отдельных компонентов к производству более сложных элементов железнодорожного транспорта. Если часть продукции действительно будет направляться на зарубежные проекты Stadler, Астана сможет закрепиться в международной цепочке поставок крупного европейского производителя.