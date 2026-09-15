В Жетысуской области начались совместные учения ОДКБ «Рубеж-2026». На полигоне «Коктал» военнослужащие Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана отрабатывают совместные действия против незаконных вооружённых формирований. Учения проходят с 13 по 18 сентября, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на ОДКБ.

В манёврах задействованы около 1500 военнослужащих и более 300 единиц вооружения и техники. Отдельное внимание уделяется действиям в горно-пустынной местности и взаимодействию военных с пограничными подразделениями и национальной гвардией Казахстана.

Выбор сценария показателен для региона. Таджикистан остаётся единственным государством ОДКБ, имеющим непосредственную границу с Афганистаном. Поэтому угрозы, связанные с возможным проникновением вооружённых группировок, наркотрафиком и распространением радикальных движений, рассматриваются как потенциальный риск не только для Душанбе, но и для других стран Центральной Азии.

При этом учения в Жетысу не означают подготовку к прямому противостоянию с действующими властями Афганистана. Речь идёт о повышении готовности коллективных сил к сценарию проникновения вооружённых группировок на территорию государств — членов организации.

Таким образом, ОДКБ одновременно укрепляет военное взаимодействие внутри Центральной Азии и отрабатывает реагирование на угрозы, которые могут распространяться за пределы афганской границы. Для региона это означает дальнейшее усиление роли совместных сил быстрого реагирования в системе безопасности.