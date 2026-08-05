В Астане продолжаются телевизионные предвыборные дебаты с участием представителей политических партий, претендующих на места в Курултае Казахстана. В прямом эфире участники представили свои предвыборные программы, обсудили вопросы развития образования, а затем перешли к взаимным вопросам о реализации инициатив и ключевых направлениях государственной политики.

В центре обсуждения оказались цифровизация образования, повышение доступности высшего образования, поддержка педагогов, экологическое воспитание, развитие сельских территорий и подготовка квалифицированных кадров. Представители партий предложили различные подходы: от внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс и расширения международного сотрудничества вузов до усиления программы «С дипломом — в село» и передачи колледжей в доверительное управление профильным компаниям для укрепления связи с работодателями.

Одновременно с дебатами продолжается онлайн-голосование зрителей. Пользователи могут выбрать наиболее убедительное выступление, проголосовав с помощью QR-кода во время прямой трансляции.

По промежуточным итогам лидирует партия «Әділет», набравшая 42,53% голосов. Второе место занимает партия «Ауыл» с 17,58%. Далее следуют Respublica — 10,88%, Народная партия Казахстана — 10,13%, ОСДП — 9,57%, «Ак жол» — 7,22% и «Байтак» — 1,32%. Ещё 0,77% участников отметили вариант «Никого не поддерживаю».

На момент объявления предварительных результатов в голосовании приняли участие 30 842 человека. Организаторы отмечают, что приём голосов продолжится до завершения прямого эфира.