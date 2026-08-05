После несчастного случая на производстве, где несовершеннолетний работник получил тяжёлую травму и лишился руки, в Восточно-Казахстанской области провели проверки соблюдения требований при трудоустройстве подростков.

Контролирующие органы проверили кафе, магазины, рынки, СТО, объекты общественного питания и другие предприятия. Основное внимание уделили наличию трудовых договоров, учёту рабочего времени и соблюдению требований безопасности.

По итогам рейдов нарушения выявили в 25 организациях. В ряде случаев подростки были допущены к работе без официального оформления, а работодатели не соблюдали нормы по продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних сотрудников. Также были зафиксированы случаи нарушения ограничений на привлечение подростков к опасным, тяжёлым и ночным видам работ.

По данным прокуратуры Восточно-Казахстанской области, в отношении 8 работодателей были составлены административные материалы. 4 дела уже рассмотрены — нарушители привлечены к ответственности. Размер штрафов для каждого из них превысит 300 000 ₸.

Особое внимание уделено предприятию по производству строительных материалов, где летом произошёл несчастный случай с подростком. Расследование установило, что работодатель также не оформил с пострадавшим трудовой договор.

В прокуратуре напомнили, что за нарушение трудовых прав несовершеннолетних предусмотрена не только административная, но в отдельных случаях и уголовная ответственность.