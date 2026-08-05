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Через Каспий проложили интернет-магистраль нового поколения

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Через Каспий проложили цифровую магистраль

В Казахстане завершён ключевой этап строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи — подводный кабель проложен по дну Каспийского моря и достиг казахстанского побережья. Проект станет новым цифровым маршрутом, который соединит Европу и Азию через Казахстан и Азербайджан.

Линия связи пройдёт по направлению Актау — Сумгаит и позволит увеличить скорость передачи данных, повысить надёжность международных соединений и расширить возможности Казахстана как цифрового транзитного узла.

Работы реализуют компании «Казахтелеком» и AzerTelecom International в рамках совместного проекта CaspiLink B.V. Морская часть строительства считалась наиболее сложным этапом: специалисты использовали специализированное судно-кабелеукладчик, работы велись в круглосуточном режиме, а к реализации проекта привлекли около 70 экспертов.

Подготовка к строительству началась в 2025 году. За это время были проведены инженерные исследования, выбран оптимальный маршрут и выполнены необходимые испытания оборудования. Морскую прокладку кабеля начали в июле 2026 года.

После завершения подводного этапа специалисты приступили к подключению линии к береговой инфраструктуре. В ближайшие месяцы планируется завершить наземные работы, провести тестирование системы и подготовить магистраль к запуску.

Новая ВОЛС позволит Казахстану диверсифицировать международные каналы передачи данных и укрепить позиции страны как цифрового моста между крупнейшими рынками Европы и Азии. Кроме того, проект создаст дополнительные возможности для развития облачных технологий, центров обработки данных и решений на основе искусственного интеллекта.

Строительство реализуется за счёт собственных средств компаний без привлечения государственного финансирования.

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