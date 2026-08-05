Новый однопалатный парламент Казахстана получил больше полномочий, чем прежний Мажилис. Однако одновременно Конституция предоставила президенту дополнительные возможности влиять на руководство Курултая, кадровые решения и даже продолжать законотворчество после его роспуска. KZ24.NEWS изучил новую систему власти и выяснил, можно ли считать реформу реальным усилением парламентаризма.

23 августа 2026 года Казахстан впервые изберёт депутатов Курултая. На 145 мандатов претендуют 545 кандидатов от семи политических партий. Формально начинается новая эпоха: Сенат и Мажилис упразднены, а вся законодательная власть передана одной палате.

Однако распространённая формула «Курултай вместо парламента» не совсем точна. Курултай и есть новый парламент Казахстана. Поэтому главный вопрос заключается не в названии, а в том, стал ли законодательный орган самостоятельнее — или новая конструкция лишь перераспределила полномочия внутри прежней президентской системы.

Редакция KZ24.NEWS сопоставила новую Конституцию с прежней моделью парламента, изучила заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, материалы Центральной избирательной комиссии, а также опубликованные казахстанскими СМИ интервью политологов и институциональных экспертов.

Убрали не парламент, а вторую палату

Новая Конституция прямо называет Курултай высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. В него войдут 145 депутатов, избираемых на пять лет по единому общенациональному округу исключительно по системе пропорционального представительства. Иными словами, избиратель голосует за партию, а не за конкретного кандидата в своём городе или районе.

До реформы парламент состоял из Сената и Мажилиса. В Мажилисе было 98 депутатов: 69 избирались по партийным спискам, ещё 29 — в одномандатных округах. Сенат представлял регионы: по два депутата избирались от каждой области и города республиканского значения, ещё десять назначались президентом.

Таким образом, реформа почти не сократила численность законодательного корпуса. Она изменила способ его формирования. Исчезли президентская квота в Сенате и непрямое избрание сенаторов, но одновременно исчезли одномандатные округа, позволявшие пройти в Мажилис кандидатам без партийной поддержки.

На выборах 2023 года семь депутатов смогли победить как независимые кандидаты. В новом Курултае такого пути уже нет: получить мандат можно только через список зарегистрированной партии.

В чём Курултай действительно стал сильнее

Сравнивать новый Курултай только с бывшим Мажилисом неправильно. В одну палату переданы полномочия, которые раньше распределялись между Мажилисом, Сенатом и совместными заседаниями парламента.

Курултай будет принимать все законы, утверждать бюджетные отчёты, решать вопросы войны и мира, давать согласие на назначение премьер-министра и вице-президента. С его согласия президент назначает десять судей Конституционного суда, шесть членов Центральной избирательной комиссии и восемь членов Высшей аудиторской палаты. Судей Верховного суда депутаты избирают по представлению президента.

Неутверждение отчёта правительства об исполнении бюджета автоматически означает вотум недоверия кабинету министров. Кроме того, одна пятая депутатов может инициировать отдельное голосование о недоверии правительству.

Если не менее трети депутатов потребуют отчёта конкретного министра, а затем не менее двух третей состава Курултая проголосуют за его освобождение из-за неисполнения законов, президент обязан отправить этого члена правительства в отставку. При составе в 145 депутатов для такого решения потребуется как минимум 97 голосов.

Политолог Марат Шибутов, выступавший на заседании Конституционной комиссии, называл новую систему усилением баланса. По его оценке, Курултай будет участвовать в назначении более 60 должностных лиц. Механизм возможного роспуска парламента после повторного отклонения президентской кандидатуры он считает страховкой от политического тупика.

У этого довода есть основания: формальный объём кадровых и контрольных полномочий одной палаты действительно увеличился. Но наличие полномочия ещё не означает, что депутаты смогут свободно им воспользоваться.

Согласие, за которое можно лишиться мандата

Ключевая особенность новой системы обнаруживается при внимательном чтении статей о назначениях.

Председателя Курултая избирают депутаты тайным голосованием, однако выдвигать кандидата имеет право президент. Если парламент повторно откажется поддержать предложенную кандидатуру, глава государства получает право распустить Курултай.

Аналогичная конструкция применяется при назначении вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты. После второго отказа Курултая президент может прекратить полномочия всего депутатского корпуса и назначить новые выборы. Более того, отдельная норма позволяет президенту распустить Курултай после консультаций со спикером и премьер-министром — без привязки к отклонению конкретной кандидатуры.

Получается несимметричная система. При кадровом конфликте президент рискует потерять своего кандидата, а депутаты — собственные мандаты. Юридически Курултай вправе отказать, но политическая цена такого решения для него значительно выше.

Поэтому реальная сила парламентского согласования будет зависеть не от текста Конституции, а от готовности депутатов идти на конфликт с президентом и рисковать досрочными выборами.

Руководителей ключевых органов президент назначает сам

В официальной аргументации подчёркивается участие Курултая в формировании Конституционного суда, ЦИК и Высшей аудиторской палаты. Но существует важная деталь: депутаты согласовывают назначение судей и членов этих органов, тогда как их председателей президент назначает самостоятельно.

Глава государства без согласия Курултая назначает председателей Конституционного и Верховного судов, Национального банка, ЦИК, Высшей аудиторской палаты и Высшего судебного совета, а также генерального прокурора, председателя КНБ и уполномоченного по правам человека.

Иными словами, Курултай участвует в комплектовании коллегиальных органов, но руководство важнейшими государственными институтами остаётся в президентской вертикали.

Институциональный аналитик Жаксыбек Жиеналиев в интервью MadeniPortal признавал, что после упразднения Сената ряд важнейших кадровых полномочий перешёл непосредственно президенту. При этом эксперт считает такую систему не концентрацией власти, а «регуляторной моделью»: более партийный и потенциально менее предсказуемый парламент уравновешивается сильным президентом, отвечающим за работоспособность государства.

Это достаточно точное описание конструкции. Вопрос лишь в том, считать ли президента внешним регулятором системы или её доминирующим участником.

Что произойдёт после роспуска Курултая

Особого внимания заслуживает статья 47 новой Конституции. Пока распущенный Курултай отсутствует, президент получает право издавать указы, имеющие силу не только обычных, но и конституционных законов.

Следовательно, роспуск парламента не создаёт законодательного вакуума и не вынуждает исполнительную власть искать компромисс с партиями. На переходный период законодательные функции фактически перемещаются к президенту.

Президент также вправе объявить внесённые им законопроекты приоритетными. Тогда Курултай обязан рассмотреть их в первоочередном порядке в течение двух месяцев.

Существует и отдельный механизм для правительственных инициатив. Если Курултай отклонит внесённый кабинетом министров законопроект, премьер может поставить вопрос о доверии правительству. Когда предложение о недоверии не набирает большинства, отклонённый закон считается принятым без нового голосования. Использовать такой инструмент правительство может до двух раз в год.

Таким образом, новая Конституция не только наделяет Курултай контрольными полномочиями, но и содержит обходные механизмы на случай, если депутаты начнут блокировать президентские или правительственные решения.

145 избранных депутатов — но ни одного независимого

Сильной стороной реформы власти называют отказ от президентских и иных квот: все депутаты нового Курултая получат мандаты по результатам всеобщего голосования.

Однако полностью пропорциональная система усиливает не столько отдельного депутата, сколько руководство партии. Конституция устанавливает, что выход или исключение из партии автоматически влечёт потерю мандата.

Депутат не сможет покинуть фракцию и сохранить место как независимый парламентарий. У него также не будет персонального округа, перед избирателями которого он отвечает напрямую.

Это создаёт парадокс: Курултай как государственный орган получил больше полномочий, но каждый конкретный депутат оказался сильнее зависим от партийной дисциплины.

Для принятия обычных законов, согласования премьер-министра, вице-президента и большинства кадровых решений достаточно 73 голосов. Если одна партия или стабильная коалиция получит такое большинство, она сможет контролировать практически всю повседневную работу Курултая.

БДИПЧ ОБСЕ ещё перед референдумом напоминало, что политический ландшафт Казахстана долгое время характеризовался доминированием правящей партии, а граница между партией и исполнительной властью нередко оказывалась размытой. В организации также отмечали, что многие прежние рекомендации по свободе собраний, ассоциаций, работе СМИ и условиям регистрации кандидатов оставались невыполненными.

Что говорили эксперты в опубликованных интервью

Политолог Андрей Чеботарёв в большом интервью Арманжану Байтасову рассматривал реформу шире, чем простую смену парламентской конструкции. По его мнению, новая Конституция является частью масштабной перенастройки системы и демонтажа политической модели, сформированной при Нурсултане Назарбаеве.

Эта точка зрения объясняет, почему реформа затронула не только Сенат и Мажилис, но также институт вице-президента, кадровые полномочия, порядок преемственности власти и отношения между президентом и законодательным органом.

Противоположную оценку в январском интервью Радио Азаттык давал социолог Серик Бейсембаев. Разговор был опубликован под заголовком об «имитации реформ» и «игрушечных институтах». Эксперт обращал внимание, что первоначально власти анонсировали переход к однопалатному парламенту, но затем обсуждение быстро превратилось в подготовку практически новой Конституции.

БДИПЧ ОБСЕ также зафиксировало претензии части собеседников миссии к срокам и прозрачности реформы. Предварительный проект Конституции был опубликован 31 января, окончательный — 12 февраля, а референдум состоялся 15 марта. Представители организации предупреждали, что изменения могут ослабить отдельные элементы реформ 2022 года, расширить президентские кадровые и законодательные функции и снизить эффективность системы сдержек и противовесов.

Вице-президент согласован парламентом и подчинён президенту

Новая должность вице-президента также показывает двойственность реформы. Назначение должно получить большинство голосов Курултая, однако полномочия вице-президента определяет сам президент. Вице-президент действует по его поручению и представляет его во взаимодействии с парламентом, правительством и другими органами.

При досрочном уходе или смерти главы государства именно вице-президент первым принимает президентские полномочия. После него в очереди находятся председатель Курултая и премьер-министр.

То есть парламент участвует в согласовании будущего первого преемника, но не определяет ни его кандидатуру, ни круг его повседневных полномочий.

Реформа обнулила и отсчёт президентского срока

Вопрос о реальном балансе власти нельзя отделять от решения Конституционного суда, принятого уже после референдума.

Суд постановил, что сроки пребывания в должности по Конституции 1995 года не учитываются при применении ограничений новой Конституции. Первым считается избрание или назначение, состоявшееся после её вступления в силу 1 июля 2026 года. Это относится в том числе к должности президента.

Решение не означает, что Касым-Жомарт Токаев обязательно будет участвовать в следующих выборах. Подтверждённых заявлений о таком намерении нет. Однако юридическая возможность вновь баллотироваться у действующего президента появилась.

Следовательно, новая система создаётся не только для ближайшего созыва Курултая. Она может определить политическую архитектуру страны на значительно более длительный период.

Вывод — полномочий больше, самостоятельности пока не видно

Новый Курултай объективно сильнее прежнего Мажилиса. Он объединяет законодательные и кадровые функции обеих палат, участвует в назначении десятков должностных лиц, может выражать недоверие правительству и добиваться увольнения министров.

Но нельзя уверенно утверждать, что он сильнее прежнего парламента как совокупного института.

Вместе с Сенатом исчез второй уровень проверки законов и регионального представительства. Вместе с одномандатными округами исчезла возможность избрания независимых депутатов. Спикера предлагает президент, а повторное отклонение его кандидатов может закончиться роспуском Курултая. Во время отсутствия парламента глава государства вправе сам издавать указы, имеющие силу законов.

Главный итог реформы можно сформулировать так: Курултай получил больше инструментов, но президент сохранил ключи от их применения.

Реальный баланс власти определит не количество статей Конституции, где упоминается Курултай, а политическая практика после выборов 23 августа.

Показательными станут четыре проверки:

Будет ли кандидатура председателя Курултая реально обсуждаться или будет утверждена без политической конкуренции. Получит ли одна партия контролирующее большинство в 73 мандата. Станут ли депутаты отклонять или существенно перерабатывать правительственные законопроекты и президентские кандидатуры. Будут ли голосования, заседания комитетов, бюджетные отчёты и кадровые согласования достаточно открыты для общества.

До прохождения этих проверок правильнее говорить не о состоявшемся перераспределении власти от президента к парламенту, а о масштабной перестройке президентской модели. Новый Курултай потенциально может стать влиятельным органом. Но сама Конституция не гарантирует, что этот потенциал превратится в политическую самостоятельность.

Материал подготовлен редакцией KZ24.NEWS на основе Конституции Республики Казахстан, официальных документов ЦИК и Акорды, материалов БДИПЧ ОБСЕ и ранее опубликованных интервью. Упомянутые эксперты не давали комментариев непосредственно KZ24.NEWS.