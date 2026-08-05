Деловые круги Казахстана и России подводят итоги состоявшегося в Омске XXII Форума межрегионального сотрудничества, и, в частности, XI Расширенного заседания Казахстанско‑Российского Делового Совета, в котором приняли участие более 400 предпринимателей двух стран.

В рамках заседания Совета основное внимание было уделено переходу от традиционной торговли к более глубокой инвестиционной и технологической кооперации. Обсуждались такие ключевые темы, как развитие промышленной кооперации и логистики, грузоперевозок по трансграничной реке Иртыш и поддержка экспорта. На рассмотрение Делового Совета были вынесены и новые форматы межрегионального взаимодействия, в том числе в области развития приграничного туризма.

Концепцию развития приграничного туризма с акцентом на аутентичный этнокультурный продукт на заседании Делового Совета представил Владимир Николаевич Витченко, председатель Общественной организации «Туристская ассоциация по Северо‑Казахстанской области», директор ТОО Vizit Star, эксперт в сфере приграничного и этнокультурного туризма.

О том, в чём особенность приграничного туризма, что такое этнокультурный продукт и каких результатов удалось достичь на XI Расширенном заседании Казахстанско‑Российского Делового Совета в Омске, в интервью нашему порталу и рассказал Владимир Витченко.

Владимир Николаевич, в рамках XI Казахстанско-Российского Делового Совета Вы представили концепцию развития приграничного туризма, одной из идей которого является развитие аутентичного этнокультурного продукта. Что это за продукт и какова основная цель Вашей концепции?

Под аутентичным этнокультурным продуктом мы понимаем туристический продукт, основанный на реальной истории, культуре и традициях Северо-Казахстанской области. Это не отдельные экскурсии, а комплексные маршруты, которые объединяют наши ключевые объекты: всемирно известное поселение Ботай, курортную зону Имантау – Шалкар, Усадьбу Айганым, сакральные места, этнокультурные мероприятия, традиции и национальную кухню.

Главная цель концепции — создать конкурентоспособный туристический продукт, который будет интересен как казахстанским, так и российским туристам, а также станет основой для развития приграничного сотрудничества, привлечения инвестиций и развития местного бизнеса.

Деловой Совет в Омске стал в определённой степени стартовой площадкой для реализации концепции развития приграничного туризма. И это, прежде всего, потому, что Вам удалось достичь практических результатов – конкретных договорённостей. Расскажите об этом.

Действительно, главным практическим результатом нашего участия в Деловом совете стало подписание двух меморандумов о сотрудничестве с российскими партнёрами. Это уже не просто намерения, а конкретная основа для реализации совместных проектов в сфере туризма.

Первый меморандум подписан с компанией «ТРЭВЕЛ СНОБ», которая специализируется на организации активного отдыха в Казахстане и России. Мы договорились совместно развивать новые туристические продукты, включая активный туризм, обмениваться опытом, продвигать туристические маршруты и реализовывать совместные проекты, направленные на развитие въездного и внутреннего туризма.

Второй меморандум заключён с управляющей компанией гостиничного комплекса «Миллениум» в городе Омске. Это соглашение позволит повысить качество приёма туристических групп, расширить совместные туристические программы и сделать путешествия между нашими регионами более комфортными и организованными.

Кроме того, сегодня мы уже принимаем делегации из различных регионов Российской Федерации, проводим инфотуры, развиваем событийный туризм и видим высокий интерес российских партнёров к Северо-Казахстанской области. Уверен, что подписанные соглашения станут началом долгосрочного партнёрства и будут способствовать увеличению туристического потока между нашими странами.

В целом, как Вы оцениваете работу XI Расширенного заседания Казахстанско‑Российского Делового Совета? На ваш взгляд, насколько результативным оказалось данное мероприятие?

Считаю, что работа Делового совета была очень продуктивной. Подобные площадки позволяют не только обсудить перспективы развития, но и выработать конкретные решения, наладить прямой диалог между государственными органами, бизнесом и туристическим сообществом двух стран.

Особенно важно, что в рамках форума были представлены новые инициативы по развитию приграничного туризма, включая создание совместных маршрутов и развитие новых туристических направлений. Именно такие мероприятия становятся точкой роста для межрегионального сотрудничества, а их результаты мы увидим уже в ближайшее время в виде новых проектов и увеличения туристических обменов между Казахстаном и Россией.

Какой из проектов по развитию приграничного туризма вы считаете самым реалистичным в ближайшие 1–2 года и почему?

На мой взгляд, наиболее реалистичным направлением является создание совместных межрегиональных туристических маршрутов. Для этого уже есть все необходимые предпосылки: удобная транспортная доступность, высокий интерес со стороны туристов и достигнутые договорённости между нашими организациями.

Речь идёт о маршрутах, которые объединят природные, исторические и культурные достопримечательности приграничных регионов Казахстана и России. Такой формат позволит туристам за одну поездку познакомиться сразу с двумя странами, а для бизнеса создаст новые возможности для развития гостиничной инфраструктуры, сферы услуг, транспорта и экскурсионной деятельности.

Подводя итоги, что можно рассказать туристам и инвесторам о потенциале Северо‑Казахстанской области?

Северо-Казахстанская область — это ближайший туристический регион Казахстана для миллионов жителей приграничных областей Российской Федерации. У нас сосредоточены уникальные природные, исторические и культурные объекты: курортная зона Имантау – Шалкар, поселение Ботай, Усадьба Айганым, сакральные места и богатое этнокультурное наследие.

Для инвесторов это территория с высоким потенциалом развития туристической инфраструктуры. Сегодня востребованы современные гостиницы, базы отдыха, объекты придорожного сервиса, глэмпинги, кемпинги, туристические комплексы и новые форматы отдыха.

Для туристов Северо-Казахстанская область — это возможность за короткое время познакомиться с природой, историей и культурой Казахстана, не преодолевая больших расстояний.

Уверен, что благодаря совместной работе государства, бизнеса и туристического сообщества наш регион станет одним из ведущих центров приграничного туризма и привлекательной площадкой для реализации новых инвестиционных проектов.