Астана, 1 августа. Казахстан и Россия обсуждают новый механизм сотрудничества в нефтяной сфере: российское сырье могут направлять на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы, где из него будут производить готовые нефтепродукты. Если договоренности будут достигнуты, казахстанские заводы смогут увеличить объемы переработки, а Россия получит дополнительный источник поставок готового топлива.

Если договоренности будут достигнуты, казахстанские заводы смогут увеличить объемы переработки, а Россия получит дополнительный источник поставок готового топлива.

Часть топлива после переработки планируется оставить для нужд казахстанского рынка, а часть — вернуть российской стороне. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана. В ведомстве отмечают, что возможная схема позволит эффективнее использовать мощности отечественных нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечить более стабильное снабжение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Пока участники переговоров не раскрывают детали будущего сотрудничества. Не определены возможные объемы поставок сырья, перечень предприятий, которые могут быть задействованы в проекте, а также финансовые условия сделки. Обсуждение нового формата проходит на фоне изменений на рынке нефтепродуктов в регионе. Казахстан рассматривается как потенциальный партнер благодаря наличию собственных перерабатывающих мощностей и географической близости к российским нефтяным регионам.

Сейчас наша страна остается одним из крупнейших производителей нефти в регионе: на страну приходится около 2% мировой добычи нефти. Кроме того, республика постепенно расширяет участие в региональной торговле нефтепродуктами.