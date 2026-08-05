В Актюбинской области начнётся строительство группового водопровода от месторождения подземных вод Сарыбулак. На реализацию проекта из Специального государственного фонда выделили 5 млрд ₸, полученных в рамках возврата незаконно выведенных активов.
Новый объект обеспечит водой жилые массивы Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3 в Актобе, где активно развивается строительство и увеличивается нагрузка на существующие коммунальные сети. В рамках проекта планируется обустроить 20 артезианских скважин, проложить водопровод и подключить его к жилым районам.
Месторождение Сарыбулак находится в 56 км от Актобе. После завершения работ объём дополнительной подачи воды составит до 70 000 м³ в сутки. Это позволит улучшить водоснабжение Актобе, а также Алгинского и Мугалжарского районов.
Ожидается, что около 25 000 м³ воды ежедневно будет направляться на обеспечение новых микрорайонов областного центра. По данным специалистов, запасов Сарыбулака хватит для стабильного водоснабжения региона примерно на 30 лет.
Финансирование проекта стало частью масштабной программы использования средств Специального государственного фонда. В 2024–2026 годах за счёт этих средств в Казахстане одобрено свыше 500 социальных проектов общей стоимостью 610 млрд ₸, значительная часть которых уже реализована. Среди них 267 инициатив на сумму 226,5 млрд ₸ связаны с развитием водной инфраструктуры.