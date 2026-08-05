В Актюбинской области начнётся строительство группового водопровода от месторождения подземных вод Сарыбулак. На реализацию проекта из Специального государственного фонда выделили 5 млрд ₸, полученных в рамках возврата незаконно выведенных активов.

Новый объект обеспечит водой жилые массивы Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3 в Актобе, где активно развивается строительство и увеличивается нагрузка на существующие коммунальные сети. В рамках проекта планируется обустроить 20 артезианских скважин, проложить водопровод и подключить его к жилым районам.

Месторождение Сарыбулак находится в 56 км от Актобе. После завершения работ объём дополнительной подачи воды составит до 70 000 м³ в сутки. Это позволит улучшить водоснабжение Актобе, а также Алгинского и Мугалжарского районов.

Ожидается, что около 25 000 м³ воды ежедневно будет направляться на обеспечение новых микрорайонов областного центра. По данным специалистов, запасов Сарыбулака хватит для стабильного водоснабжения региона примерно на 30 лет.