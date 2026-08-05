В Казахстане продолжается цифровизация документов о высшем образовании. Министерство науки и высшего образования сформировало единую базу дипломов, выданных отечественными вузами с 1991 года. Параллельно университеты оцифровывают архивные данные, что позволит полностью проверить подлинность документов.

По информации ведомства, в ходе мониторинга уже выявлены 46 поддельных дипломов, а также 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением и распространением. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы и профильные государственные структуры.

Теперь каждый новый диплом оформляется через специальную цифровую систему, которая автоматически присваивает ему уникальный номер и QR-код. Доступ к модулю имеют только уполномоченные сотрудники вузов, что исключает возможность создания документов вне официальной системы.

Основанием для выдачи диплома служат сведения о студенте, содержащиеся в информационной системе «Единая платформа высшего образования». Если информация о выпускнике отсутствует в базе, документ не может быть сформирован и зарегистрирован.

Проверить подлинность диплома работодатели могут через портал epvo.kz, где данные документа сверяются с государственной базой. Кроме того, электронная версия диплома доступна владельцу в разделе «Цифровые документы» приложения электронного правительства. В министерстве подчёркивают, что наличие бумажного бланка, подписи и печати больше не является достаточным подтверждением подлинности — решающее значение имеют запись в системе, уникальный номер и QR-код.

Государственные органы также продолжают выявлять сайты, предлагающие изготовление фальшивых документов. В Казахстане уголовная ответственность предусмотрена не только за подделку дипломов, но и за их умышленное использование. В соответствии со статьёй 385 Уголовного кодекса нарушителям могут грозить штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

По мнению ведомства, цифровая система значительно усложняет использование поддельных дипломов, поскольку внести фиктивные сведения в государственную базу невозможно.