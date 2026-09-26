Казахстан предлагает создать под эгидой ООН Международную водную организацию, которая могла бы стать отдельным механизмом глобального сотрудничества в сфере водных ресурсов. Инициатива стала одной из центральных тем выступления министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Общие дебаты нынешней сессии проходят с 22 по 28 сентября. Казахстанскую делегацию возглавляет глава МИД. Среди заявленных приоритетов страны — международная безопасность, ядерное разоружение, климат, водные ресурсы, устойчивое развитие и реформирование международных институтов.

Особое место в выступлении Тлеуберди заняла вода. Казахстан рассматривает водную безопасность уже не только как экологический вопрос: от доступности ресурсов напрямую зависят сельское хозяйство, производство электроэнергии, продовольственная безопасность и отношения между государствами.

Именно в этом контексте глава МИД представил инициативу президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой ООН. Предполагается, что новая структура должна способствовать более системной международной координации в управлении водными ресурсами.

Для Казахстана эта тема имеет и прикладное значение. Значительная часть водных ресурсов страны связана с трансграничными реками, поэтому решения соседних государств по использованию воды непосредственно отражаются на Казахстане. Водная дипломатия, таким образом, становится одним из самостоятельных направлений внешней политики Астаны.

Казахстан продвигает в ООН экологическую повестку

Выступление в Нью-Йорке стало продолжением серии инициатив, которые Казахстан в последние годы выносит на международный уровень.

Тлеуберди напомнил об итогах Регионального экологического саммита, прошедшего в Астане в апреле 2026 года. Идею его проведения Токаев впервые представил на 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023 году. В подготовке саммита заявлялось участие около 1,5 тыс. представителей государственных органов, международных организаций, бизнеса, институтов развития, экспертного сообщества и НПО.

Ещё одна казахстанская инициатива к моменту нынешней сессии уже получила официальный международный статус. В сентябре 2025 года Токаев предложил объявить 22 апреля Международным днём озеленения планеты. Спустя менее года, 31 августа 2026-го, Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. Предложение Казахстана поддержали 32 государства из разных регионов мира.

Во внутренней экологической повестке Тлеуберди отдельно упомянул программу «Таза Қазақстан», которую власти связывают не только с уборкой и благоустройством территорий, но и с формированием экологических привычек населения.

Казахстан вновь поднял вопрос ядерного и биологического оружия

Другой блок выступления касался международной безопасности.

Глава МИД подтвердил позицию Казахстана в пользу ядерного разоружения и восстановления диалога между ядерными державами. Для страны эта тема остаётся одним из традиционных направлений внешней политики, связанных в том числе с последствиями испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

Казахстан также продолжает продвигать идею создания Международного агентства по биологической безопасности. Это предложение появилось не сейчас. Токаев впервые озвучил его на 75-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2020 года. Казахстан предлагает создать агентство на базе Конвенции о биологическом и токсинном оружии, у которой, в отличие от ряда других международных соглашений в сфере разоружения, нет собственного постоянного органа по реализации.

В 2024 году Генассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об укреплении и институционализации этой конвенции, в которой государствам предложено рассмотреть возможность создания такого агентства. Однако сама организация пока не учреждена.

Женщин в новом парламенте стало почти вдвое больше

Часть выступления Тлеуберди была посвящена изменениям внутри самого Казахстана после вступления в силу новой Конституции и выборов в Курултай. Выборы в новый однопалатный парламент состоялись 23 августа. По данным ЦИК, в них приняли участие 9,35 млн из 12,62 млн зарегистрированных избирателей — явка составила 74,08%. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий.

Отдельно глава МИД обратил внимание на женское представительство. Из 145 депутатов Курултая 49 — женщины. Это 33,8%, или примерно 34% состава парламента. Для сравнения, в конце 2025 года женщины занимали 17,3% мест в прежнем парламенте. Таким образом, их доля фактически удвоилась. Почти половина нынешнего депутатского корпуса — 72 человека — не старше 45 лет. При этом депутатов в возрасте 30 лет и младше только пять.

Тлеуберди связал эти изменения с более широкой политической трансформацией страны и заявил, что многосторонняя дипломатия для Казахстана должна оставаться инструментом поиска решений, которые дают практический результат.

В итоге выступление Казахстана на нынешней Генассамблее объединило две повестки — внутренние политические изменения и попытку продвигать собственные инициативы на международном уровне. Из них предложение о новой водной организации пока находится на стадии дипломатической инициативы, тогда как идея Международного дня озеленения планеты уже получила одобрение Генассамблеи ООН.