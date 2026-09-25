В Алматы готовят производство роботов китайской UBTECH Robotics с заявленными инвестициями около $440 млн. Казахстанская NERO Group рассчитывает начать выпуск образовательной робототехники уже в октябре 2026 года, а со II квартала 2027 года — локализовать сервисных и гуманоидных роботов. Проектная мощность последнего направления заявлена на уровне до 1000 машин в год.

Новые параметры проекта 25 сентября на Казахстанско-китайском инвестиционном форуме раскрыл генеральный директор NERO Group Ерлан Набиев. Как сообщил National Business с форума, до конца 2026 года робототехническими комплектами казахстанского производства хотят обеспечить около 30 школ Алматы, а в 2027–2028 годах — ещё более 200 школ.

Заявленная мощность образовательного направления — до 50 тыс. роботокомплектов в год. Это вдвое больше показателя, который фигурировал в официальных материалах правительства в январе: тогда для совместного проекта с UBTECH называлась мощность около 25 тыс. комплектов ежегодно, по расчётам KZ24.NEWS. В январе сообщало правительство, что по этому направлению уже сформирован спрос и заключены офтейк-контракты на создание AI-лабораторий.

$440 млн пойдут не только на сборку роботов

По словам Набиева, речь идёт не только о сборочной площадке. В проект входят исследования и разработки, программирование и производственная инфраструктура. Для этих целей на территории СЭЗ «Парк информационных технологий «Алатау» строится центр площадью около 25 тыс. кв. метров, передал LS.

В октябре робототехническое направление планируют включить в реестр отечественных товаропроизводителей. В реестре должны быть отражены конкретные технологические операции и доля внутреннего содержания. Точный процент локализации пока публично не назван.

При этом ещё в ноябре 2025 года акимат Алматы сообщал, как стороны собираются распределить роли: UBTECH должна передать технологии производства, программное обеспечение, инженерные решения и учебные материалы, а NERO Group — предоставить мощности в Алматы, технический персонал и участвовать в операционном управлении совместным предприятием.

Таким образом, проект предусматривает более глубокую локализацию, чем простая сборка готовых китайских машин. Однако какие именно компоненты будут производиться в Казахстане и какая доля стоимости робота будет приходиться на местное производство, пока не раскрыто.

Планы проекта заметно выросли за несколько месяцев

Сам проект не новый. В июле 2026 года в Шанхае было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и робототехники между акиматом Алматы, NERO Group и UBTECH Robotics. А управление образования Алматы уже в сентябре подтвердило планы запустить отечественное производство обучающих роботов в СЭЗ к октябрю 2026 года.

Новая деталь — масштаб заявленных инвестиций. Ранее официальные материалы не называли $440 млн именно для робототехнического проекта. Более того, в январе правительство сообщало о комплексной программе локализации NERO Group на 2025–2027 годы стоимостью около 44,8 млрд ₸. В неё помимо робототехники входили кабельная продукция, газовые счётчики, беспилотные системы и другие направления, поэтому напрямую сопоставлять эти две суммы нельзя.

Не раскрыта пока и структура финансирования заявленных $440 млн: в доступных официальных документах нет информации о том, какую долю вкладывает UBTECH, какую — NERO Group, будут ли привлечены кредиты, государственная поддержка или другие инвесторы. Поэтому сумма $440 млн на данный момент подтверждается как заявление руководителя NERO Group на форуме, а не как опубликованный бюджет проекта или инвестиционный договор.