В Казахстане проходит III Международная научно-практическая конференция «Большой Алтай — прародина тюрков». С 24 по 26 сентября учёные и эксперты обсуждают происхождение и развитие тюркских народов, археологическое наследие Алтая, языки и культуру, а также перспективы совместных исследований.

Местом встречи стал курорт Боровое в Акмолинской области — провести очередной форум в Казахстане предложила казахстанская сторона. Ещё в январе президент Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Казахстан намерен организовать конференцию совместно с российскими коллегами и представителями других стран.

Масштаб форума заметно вырос. В Казахстан приехали более 100 учёных из 14 государств. Среди участников — историки, археологи, востоковеды, лингвисты, этнографы, руководители университетов и представители государственных структур.

Главная тема — Большой Алтай как одно из ключевых пространств формирования тюркской цивилизации. Учёные рассматривают историю тюркских каганатов, развитие тюркских языков в Евразии, археологические открытия, этнографию и культурную идентичность народов региона. Отдельное направление посвящено тому, как история тюркских народов представлена в современном образовании и какие интерпретации исторического прошлого получают распространение в разных странах.

Проект стартовал в 2024 году. Первые две конференции прошли в Республике Алтай: первая — в 2024-м, вторая — в сентябре 2025 года на курорте Манжерок. Уже тогда форум объединял исследователей из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Венгрии и других государств.

Одной из задач проекта организаторы называют формирование научно обоснованного представления о происхождении и развитии тюркских народов. Вместо политизированных трактовок предполагается опираться на археологические находки, письменные источники, лингвистику и результаты исследований специалистов разных стран.

На открытии нынешнего форума прозвучало приветствие президента России Владимира Путина. Он отметил, что за несколько лет конференция объединила учёных, деятелей культуры и образования из разных государств и стала площадкой для обсуждения исследований в области тюркологии и алтаистики.

Касым-Жомарт Токаев ранее отдельно говорил о необходимости уделять больше внимания изучению общетюркской цивилизации. Поэтому перенос международной конференции из российского Алтая в Боровое фактически превращает Казахстан из участника проекта в одну из его центральных площадок.

Для Казахстана проведение конференции имеет отдельное значение. История страны непосредственно связана с развитием тюркских государств Евразии, а изучение общетюркской цивилизации в последние годы стало одним из заметных направлений исторической политики страны.

Одним из продолжений совместной работы должен стать проект «Летопись тюркской цивилизации». Сообщается, что издание создаётся постепенно, отдельными томами.

Таким образом, конференция в Боровом должна стать не только площадкой для обсуждения прошлого. Организаторы рассчитывают развивать постоянное сотрудничество между научными школами разных стран, объединять результаты археологических и исторических исследований и формировать общую доказательную базу для изучения тюркской цивилизации.