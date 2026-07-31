Казахстан запускает цифровую трансформацию экономики до 2029 года

Астана, 31 июля. Власти утвердили масштабную программу Digital Qazaqstan, которая должна ускорить внедрение искусственного интеллекта, роботизации и цифровых платформ в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и бизнесе.

Программа Digital Qazaqstan — это попытка перевести цифровизацию из сферы государственных услуг в реальный сектор экономики. Если планы будут реализованы, предприятия получат больше инструментов автоматизации, а жители — новые цифровые сервисы, включая беспилотный транспорт и автономную доставку. Однако многие заявленные показатели рассчитаны на несколько лет, поэтому оценить эффективность программы можно будет только по мере реализации конкретных проектов.

Казахстан начинает один из крупнейших проектов цифровой модернизации экономики последних лет. До 2029 года государство планирует внедрить технологии искусственного интеллекта и автоматизации практически во всех ключевых секторах — от нефтегазовой отрасли до малого бизнеса.

Одним из крупнейших проектов станет создание так называемой «Долины ЦОДов» — национального центра обработки данных с вычислительной мощностью до 1 ГВт. Предполагается, что вокруг него будут развиваться исследования в сфере искусственного интеллекта, обработки больших данных и машинного обучения, а также новые технологические компании. Правительство рассчитывает, что реализация программы позволит вдвое увеличить экспорт казахстанских IT-услуг и вывести на международный рынок не менее трех отечественных компаний стоимостью свыше $1 млрд.

Одновременно власти намерены перевести государственное регулирование бизнеса в цифровой формат. Планируется создать единый цифровой реестр обязательных требований для предпринимателей, автоматизировать проверки и внедрить интеллектуальные системы налогового контроля. Также будет расширяться цифровая маркировка товаров, электронный документооборот между компаниями и национальный каталог продукции.

Какие отрасли затронут изменения

Наиболее масштабные проекты запланированы сразу в нескольких сферах.

Энергетика. Для нефтегазового комплекса создадут цифровые модели предприятий, которые позволят отслеживать состояние оборудования, контролировать расходы и анализировать производственные процессы в режиме реального времени. Кроме того, планируется внедрить систему полной цифровой прослеживаемости нефтепродуктов.

Для нефтегазового комплекса создадут цифровые модели предприятий, которые позволят отслеживать состояние оборудования, контролировать расходы и анализировать производственные процессы в режиме реального времени. Кроме того, планируется внедрить систему полной цифровой прослеживаемости нефтепродуктов. Промышленность и строительство. Здесь власти рассчитывают увеличить производительность предприятий на 5–7%, привлечь больше инвестиций в геологоразведку и полностью перевести жизненный цикл новых сложных объектов в цифровую среду. Для этого будут использовать технологии BIM-проектирования, ИИ-аналитику и единую платформу недропользования.

Здесь власти рассчитывают увеличить производительность предприятий на 5–7%, привлечь больше инвестиций в геологоразведку и полностью перевести жизненный цикл новых сложных объектов в цифровую среду. Для этого будут использовать технологии BIM-проектирования, ИИ-аналитику и единую платформу недропользования. Транспорт. Национальный проект «Цифровой транспорт» предусматривает ускорение прохождения пунктов пропуска — время оформления планируют сократить до 30 минут. Также власти намерены внедрить интеллектуальную систему управления перевозками Smart Cargo и цифровые паспорта грузов.

Сельское хозяйство. Для аграриев создадут платформу e-АПК с цифровыми профилями хозяйств, системами учета земель, животных и урожая. В программу также входят ИИ-помощники для ферм и единая электронная площадка Digital Agro Market.

Национальный проект «Цифровой транспорт» предусматривает ускорение прохождения пунктов пропуска — время оформления планируют сократить до 30 минут. Также власти намерены внедрить интеллектуальную систему управления перевозками Smart Cargo и цифровые паспорта грузов. Сельское хозяйство. Для аграриев создадут платформу e-АПК с цифровыми профилями хозяйств, системами учета земель, животных и урожая. В программу также входят ИИ-помощники для ферм и единая электронная площадка Digital Agro Market. Малый и средний бизнес. Предприятия смогут пройти оценку уровня цифровизации и получить рекомендации по внедрению готовых ИИ-решений. Власти рассчитывают, что это позволит сократить количество физических проверок для компаний с низким уровнем риска примерно на треть.

Предприятия смогут пройти оценку уровня цифровизации и получить рекомендации по внедрению готовых ИИ-решений. Власти рассчитывают, что это позволит сократить количество физических проверок для компаний с низким уровнем риска примерно на треть. Робототехника и беспилотный транспорт. Казахстан планирует привлечь ведущих мировых производителей роботизированных систем, а также создать не менее трех городов или специальных зон, где смогут работать беспилотные такси и сервисы автономной доставки.

Главная цель программы — повысить производительность предприятий, сократить расходы компаний и сделать казахстанский бизнес более конкурентоспособным на мировом рынке.