Как казахстанцам проверить себя в списках избирателей

Астана, 31 июля. Жители Казахстана смогут проверить, включены ли они в списки избирателей перед выборами депутатов Курултая, которые пройдут 23 августа 2026 года.

Проверить себя в списках заранее стоит даже тем, кто всегда голосует на одном и том же участке. Если обнаружится ошибка, ее можно исправить до дня выборов и избежать проблем при получении бюллетеня.

Сделать это можно начиная с 7 августа — за 15 дней до голосования. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию по месту жительства.

Для некоторых категорий избирателей действуют другие сроки. Речь идет об участках, созданных при воинских частях, в труднодоступных районах, санаториях, домах отдыха, организациях с непрерывным производством, на вахтовых объектах, в учреждениях временного содержания, а также при зарубежных дипломатических представительствах Казахстана. Там ознакомиться со списками можно с 17 августа. Если гражданин обнаружит, что его нет в списке, либо найдет ошибку в своих данных, он может обратиться в участковую комиссию с заявлением об исправлении информации.

Избирательная комиссия обязана рассмотреть такое обращение сразу. Если в удовлетворении заявления откажут, гражданину должны выдать письменное мотивированное решение. Его можно обжаловать в суде по месту нахождения комиссии, причем жалобу суд обязан рассмотреть в день обращения.