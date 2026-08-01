Астана, 1 августа. Министерство транспорта Казахстана определило основные направления модернизации международного аэропорта Уральска. Во время рабочего совещания с участием представителей региона и авиационной отрасли обсудили проекты, которые должны улучшить работу воздушной гавани.

За последние три года аэропорт Уральска значительно увеличил объемы работы. По официальным данным, пассажиропоток вырос на 85%, количество рейсов — на 51%, а грузооборот — на 89%. Именно рост нагрузки стал одной из причин подготовки новых проектов модернизации.

В перечень первоочередных задач вошли ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкция периметрового ограждения, обновление спецтехники, модернизация аэронавигационного оборудования и топливной инфраструктуры.

Кроме того, министерство поручило проработать расширение международной маршрутной сети, восстановление авиасообщения с Атырау и Актобе, а также развитие малой авиации и реализацию новых инвестиционных проектов.

В Минтрансе заявили, что выполнение всех мероприятий будет находиться на особом контроле. Ожидается, что модернизация позволит повысить безопасность полетов и улучшить качество обслуживания пассажиров.