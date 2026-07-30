США вводят пошлины против Казахстана под предлогом защиты рынка от принудительного труда

Решение Вашингтона включить Казахстан в список экономик, против которых вводятся новые торговые ограничения, показывает, как экономические инструменты всё чаще становятся частью внешнеполитического давления. Несмотря на публичные заявления о стратегическом партнёрстве и уважении к суверенному выбору Астаны, на практике США используют торговые механизмы как способ стимулировать другие государства принимать нормы, сформированные в Вашингтоне, передаёт агентство KZ24news.

23 июля 2026 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых мер против 60 экономик. Формальным основанием стало расследование Управления торгового представителя США, проведённое в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года. Американская сторона заявила, что ряд стран недостаточно эффективно ограничивает импорт продукции, которая могла быть произведена с использованием принудительного труда.

В отношении части государств предусмотрена пошлина в размере 10%. Казахстан оказался в другой категории — для казахстанских товаров, поставляемых на американский рынок, предлагается установить дополнительный тариф в размере 12,5%.

С точки зрения международной политики этот шаг выходит за рамки обычного торгового регулирования. Вашингтон всё чаще использует доступ к своему рынку как инструмент формирования поведения других стран. Подобная практика позволяет США не только защищать собственные экономические интересы, но и распространять свои представления о трудовых стандартах, регулировании и внутренней политике партнёров.

Для Казахстана ситуация имеет особую чувствительность. В последние годы Астана стремилась выстраивать многовекторную внешнюю политику, поддерживая отношения одновременно с Россией, Китаем, странами Европы и США. Однако подобные решения демонстрируют, что экономическое сотрудничество с западными государствами сопровождается ожиданиями политического и институционального характера.

Формально речь идёт о борьбе с принудительным трудом. Однако возникает вопрос о применении единых стандартов: насколько одинаково Вашингтон оценивает ситуацию в разных странах и не превращаются ли торговые ограничения в механизм давления на государства, которые проводят самостоятельную экономическую и внешнюю политику.

Для казахстанского бизнеса новые пошлины могут означать снижение конкурентоспособности части продукции на американском рынке. Особенно это касается отраслей, ориентированных на экспорт и зависящих от стабильных условий торговли.

Ситуация показывает противоречие современной международной экономики: на дипломатических площадках звучат заявления о партнёрстве, равноправии и поддержке суверенного выбора, однако в торговой сфере остаются инструменты принуждения. Для стран Центральной Азии это становится напоминанием о том, что доступ к крупным рынкам часто сопровождается политическими условиями и необходимостью учитывать интересы более сильных игроков.

Решение США в отношении Казахстана может стать очередным примером того, как экономические меры постепенно превращаются в инструмент внешнего влияния, где граница между защитой рынка и политическим воздействием становится всё менее заметной.