Астана, 31 июля. С 1 сентября 2026 года начнет действовать первый национальный стандарт, который устанавливает единые правила для систем видеонаблюдения. Документ определяет, какими должны быть камеры, где их можно размещать и каким требованиям обязаны соответствовать системы хранения и обработки видеозаписей.

Единый стандарт не означает, что существующие камеры по всей стране будут срочно менять. Документ прежде всего станет ориентиром для новых объектов и модернизации действующих систем. Благодаря единым требованиям государственным органам и владельцам объектов будет проще интегрировать камеры в общие системы мониторинга, а качество видеонаблюдения должно стать более предсказуемым независимо от производителя оборудования.

Новый стандарт разработан по инициативе Комитета национальной безопасности и утвержден Комитетом технического регулирования и метрологии.

Документ будет применяться при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Его цель — сделать требования к системам видеонаблюдения едиными независимо от типа объекта и обеспечить совместимость оборудования с государственными цифровыми платформами мониторинга.

Одно из главных нововведений — впервые на национальном уровне прописаны минимальные технические характеристики камер. Стандарт определяет требования к разрешению, светочувствительности, частоте кадров, типу матрицы, объективам, диапазону рабочих температур и степени защиты оборудования от внешних воздействий. Также регламентированы правила установки камер.

Кроме того, камеры разделили по назначению. Отдельные требования предусмотрены для устройств, которые наблюдают за улицей, внутренними помещениями, распознают лица, считывают государственные номера автомобилей или имеют поворотный механизм управления.

Изменения коснулись и самих систем видеонаблюдения. Они должны обеспечивать непрерывную запись, передачу и обработку видеопотока, а также хранить архив не менее 30 суток. Помимо этого, оборудование должно поддерживать современные протоколы обмена данными, соответствовать требованиям информационной безопасности и иметь возможность использовать интеллектуальную видеоаналитику — например, распознавание лиц, автомобильных номеров и автоматическую фиксацию различных происшествий.

Стандарт утвержден приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 17 июля и официально вступит в силу с 1 сентября 2026 года.