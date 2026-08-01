Астана, 1 августа. Власть значительно увеличила финансирование науки. Расходы на исследования увеличились с 121,5 млрд до 260 млрд ₸.

Рост финансирования означает, что научные организации получают больше возможностей для закупки современного оборудования, проведения исследований и разработки технологий, которые в перспективе могут использоваться в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и других сферах экономики.

В кабмине считают, что дополнительное финансирование дало возможность расширить научные исследования, обновить оборудование в исследовательских организациях, поддержать перспективные проекты и ускорить внедрение казахстанских разработок в производство.

Одновременно увеличивается и число специалистов, работающих в науке. Уже в прошлом году их было 28 374 человека — на треть больше, чем четыре года назад. При этом половина сотрудников — молодые ученые.

Согласно данным правительства, в настоящее время в стране ведётся реализация 241 инновационного проекта и свыше 30 разработок казахстанских специалистов уже вышли на зарубежные рынки.