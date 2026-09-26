Власти предлагают активнее создавать туристические маршруты, позволяющие иностранцам за одну поездку посетить сразу несколько государств Центральной Азии. Такой подход рассматривается как один из способов увеличить продолжительность пребывания путешественников в регионе и, соответственно, их расходы.

Инициативу обсудили в Душанбе на заседании Совета по туризму СНГ с участием представителей Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов.

Идея сформулирована по принципу «несколько стран — одно путешествие». Вместо продвижения каждой страны исключительно как отдельного направления государства региона смогут объединять маршруты и предлагать их иностранным путешественникам как единый туристический продукт.

Для Казахстана такой подход особенно актуален на фоне роста въездного туризма. В 2025 году страну посетили 15,7 млн иностранных граждан, что на 3,1% больше результата предыдущего года. Однако эта цифра требует пояснения: туристами по принятой методике были классифицированы 11,1 млн посетителей.

Расходы иностранных гостей внутри Казахстана оцениваются примерно в $2,9 млрд. Таким образом, дальнейший экономический эффект от туризма зависит уже не только от количества въезжающих в страну людей, но и от продолжительности их пребывания и объёма расходов на гостиницы, питание, транспорт, развлечения и другие услуги.

Сколько туристов путешествует по Казахстану

В исходном сообщении Минтуризма для заседания СНГ указано 8,7 млн внутренних туристов по итогам 2025 года. Однако в более поздней публикации самого ведомства приводится другой показатель —10,1 млн внутренних туристов, воспользовавшихся услугами объектов размещения. Это почти на миллион больше результата 2024 года.

В отрасль одновременно идёт значительный объём капитала. В 2025 году инвестиции достигли 1,256 трлн ₸, увеличившись на 32,6% за год. Сейчас в стране реализуются 328 туристических проектов приблизительно на 1,3 трлн ₸. Их запуск должен обеспечить около 10 тыс. постоянных рабочих мест.

Одним из наиболее заметных проектов становится расширение горного курорта Oi Qaragai в Алматинской области. Его территория должна увеличиться почти в десять раз — со 105 до 1 тыс. гектаров. В более ранних материалах акимата стоимость расширения оценивалась в 83,2 млрд ₸, а завершить основной этап планируется к 2028 году.

Проект уже перешёл от планирования к строительству. Определён австрийский подрядчик по оборудованию горнолыжных трасс, завершаются работы на канатной дороге, построена дорога к плато Актас, ведётся сооружение станций и другой инфраструктуры. В 2025 году к курорту также подвели 5,9 км газопровода.

В Восточно-Казахстанской области параллельно заявлено строительство нового курорта Forrest Hill. Он вместе с Oi Qaragai был представлен на заседании в Душанбе как один из крупных проектов, которые должны расширить предложение для туристов.

Кроме горного туризма Казахстан развивает Щучинско-Боровскую и Мангистаускую туристические зоны, экологические и культурные маршруты, событийный и деловой туризм. При этом идея совместных маршрутов с соседними странами потенциально меняет сам подход к конкуренции за иностранного путешественника. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан могут выступать не только как конкурирующие направления, но и как части одного маршрута по Центральной Азии.

Для туриста из Европы, Китая или стран Персидского залива дальний перелёт в регион в таком случае можно совместить с посещением сразу нескольких государств. Для Казахстана экономический смысл заключается в том, чтобы стать одной из обязательных остановок такого путешествия и увеличить число ночёвок и расходы иностранных гостей внутри страны.

Пока речь идёт именно о перспективном формате сотрудничества. Конкретные совместные маршруты, единая система бронирования или специальные визовые механизмы по итогам заседания в Душанбе не объявлены.