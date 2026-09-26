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Казахстан хочет дольше удерживать иностранных туристов с помощью маршрутов по Центральной Азии

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Заседание Совета по туризму

Власти предлагают активнее создавать туристические маршруты, позволяющие иностранцам за одну поездку посетить сразу несколько государств Центральной Азии. Такой подход рассматривается как один из способов увеличить продолжительность пребывания путешественников в регионе и, соответственно, их расходы.

Инициативу обсудили в Душанбе на заседании Совета по туризму СНГ с участием представителей Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов.

Идея сформулирована по принципу «несколько стран — одно путешествие». Вместо продвижения каждой страны исключительно как отдельного направления государства региона смогут объединять маршруты и предлагать их иностранным путешественникам как единый туристический продукт.

Для Казахстана такой подход особенно актуален на фоне роста въездного туризма. В 2025 году страну посетили 15,7 млн иностранных граждан, что на 3,1% больше результата предыдущего года. Однако эта цифра требует пояснения: туристами по принятой методике были классифицированы 11,1 млн посетителей.

Расходы иностранных гостей внутри Казахстана оцениваются примерно в $2,9 млрд. Таким образом, дальнейший экономический эффект от туризма зависит уже не только от количества въезжающих в страну людей, но и от продолжительности их пребывания и объёма расходов на гостиницы, питание, транспорт, развлечения и другие услуги.

Сколько туристов путешествует по Казахстану

В исходном сообщении Минтуризма для заседания СНГ указано 8,7 млн внутренних туристов по итогам 2025 года. Однако в более поздней публикации самого ведомства приводится другой показатель —10,1 млн внутренних туристов, воспользовавшихся услугами объектов размещения. Это почти на миллион больше результата 2024 года.

В отрасль одновременно идёт значительный объём капитала. В 2025 году инвестиции достигли 1,256 трлн ₸, увеличившись на 32,6% за год. Сейчас в стране реализуются 328 туристических проектов приблизительно на 1,3 трлн ₸. Их запуск должен обеспечить около 10 тыс. постоянных рабочих мест.

Одним из наиболее заметных проектов становится расширение горного курорта Oi Qaragai в Алматинской области. Его территория должна увеличиться почти в десять раз — со 105 до 1 тыс. гектаров. В более ранних материалах акимата стоимость расширения оценивалась в 83,2 млрд ₸, а завершить основной этап планируется к 2028 году.

Проект уже перешёл от планирования к строительству. Определён австрийский подрядчик по оборудованию горнолыжных трасс, завершаются работы на канатной дороге, построена дорога к плато Актас, ведётся сооружение станций и другой инфраструктуры. В 2025 году к курорту также подвели 5,9 км газопровода.

В Восточно-Казахстанской области параллельно заявлено строительство нового курорта Forrest Hill. Он вместе с Oi Qaragai был представлен на заседании в Душанбе как один из крупных проектов, которые должны расширить предложение для туристов.

Кроме горного туризма Казахстан развивает Щучинско-Боровскую и Мангистаускую туристические зоны, экологические и культурные маршруты, событийный и деловой туризм. При этом идея совместных маршрутов с соседними странами потенциально меняет сам подход к конкуренции за иностранного путешественника. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан могут выступать не только как конкурирующие направления, но и как части одного маршрута по Центральной Азии.

Для туриста из Европы, Китая или стран Персидского залива дальний перелёт в регион в таком случае можно совместить с посещением сразу нескольких государств. Для Казахстана экономический смысл заключается в том, чтобы стать одной из обязательных остановок такого путешествия и увеличить число ночёвок и расходы иностранных гостей внутри страны.

Пока речь идёт именно о перспективном формате сотрудничества. Конкретные совместные маршруты, единая система бронирования или специальные визовые механизмы по итогам заседания в Душанбе не объявлены.

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Душанбе

Материал подготовил

Иван Бекешев Иван Бекешев
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