Специалисты психологической службы Вооружённых сил Казахстана провели учебно-методические сборы, на которых отработали методы профилактики кризисных состояний, тревожных расстройств и зависимого поведения военнослужащих. Отдельный блок был посвящён психологическому ресурсу самих специалистов.

Сборы прошли в Национальном военно-патриотическом центре по инициативе Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны. В них приняли участие военные и гражданские специалисты в области психологии.

Одной из центральных тем стала работа с военнослужащими, находящимися в кризисном или суицидальном состоянии. Профессор Университета «Туран» Мурат Асимов представил методы самоконтроля и подходы к взаимодействию с людьми в кризисе. Начальник психологической службы Военного института Сил воздушной обороны Алия Жакипова рассказала о профилактике тревожных состояний среди военнослужащих.

Отдельно специалисты разобрали проблему зависимостей. Руководитель Центра психологической помощи «Танаис» и президент Академии практической психологии и аддиктологии Айгуль Магаматова представила нейрофизиологическую модель формирования игровой и алкогольной зависимости.

Для армии эта тема имеет практическое значение: действующие общевоинские уставы предусматривают выявление военнослужащих, склонных к алкоголизму, токсикомании, употреблению наркотических и психотропных веществ, и принятие соответствующих мер.

При этом работа психолога в армии рассматривается не только как реагирование на уже возникшие проблемы. Ранее Минобороны указывало на необходимость обучать специалистов инструментам раннего выявления предсуицидальных состояний, игровой зависимости и других деструктивных форм поведения.

Значительную часть нынешних сборов посвятили самим психологам. Гештальт-терапевты Юлия Мазунина и Лилия Горнова провели практические занятия по самоподдержке, распознаванию и работе с гневом. Такой блок связан с профессиональной нагрузкой специалистов, которые ежедневно работают с кризисными ситуациями и эмоционально сложными обращениями.

Участники также обсудили организацию психологической работы непосредственно в воинских частях, задачи на период осеннего призыва и применение новых профессиональных подходов в повседневной работе.

Отдельной темой стал новый Закон Казахстана «О психологической деятельности», принятый 2 июля 2026 года. Документ определяет общие правовые и организационные основы психологической деятельности, требования к квалификации и повышению профессионального уровня специалистов, а также принципы оказания психологической помощи. Закон предусматривает, в частности, регистрацию психологов в государственном реестре и устанавливает требования к профессиональной компетентности.

При этом законодательство содержит специальные положения для силовых структур: ряд норм нового закона не распространяется на психологическую деятельность в Вооружённых силах, правоохранительных и специальных государственных органах, а также органах гражданской защиты. Поэтому обсуждение закона на сборах имеет скорее значение для понимания общих требований к профессии, а не означает автоматического распространения всех его норм на армейскую психологическую службу.

Учебно-методические сборы военных психологов проводятся в Казахстане не впервые. Минобороны ранее организовывало аналогичные мероприятия с участием психологов видов Вооружённых сил, родов войск, региональных командований, военных учебных заведений и воинских частей. В числе постоянных задач такой подготовки ведомство называло выработку единых подходов к психологической работе и помощь военнослужащим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По итогам нынешних сборов полученные специалистами методы планируется использовать в работе с личным составом — прежде всего для более раннего выявления психологических трудностей, профилактики кризисных состояний и зависимого поведения.