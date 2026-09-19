В Жамбылской области обсудили поддержку сельчан и развитие бизнеса

В Жуалынском районе Жамбылской области за январь–июль 2026 года произвели сельхозпродукции на 20,5 млрд ₸, а инвестиции в основной капитал достигли 7 млрд ₸. Эти показатели стали одной из тем встречи вице-министра национальной экономики Ерлана Сагнаева с жителями и предпринимателями района 18 сентября.

Встреча прошла в селе Бауыржан Момышулы. Жители поднимали вопросы государственной поддержки бизнеса, развития сельского хозяйства, инфраструктуры, благоустройства населённых пунктов и качества коммунальных услуг.

Одним из основных инструментов поддержки сельской экономики остаётся проект «Ауыл аманаты». В 2026 году на него в Жамбылской области предусмотрено 7 млрд ₸. Деньги предназначены для финансирования предпринимательских инициатив сельчан, развития сельского хозяйства и создания дополнительных источников дохода.

Причём речь идёт не только о сельхозпроизводстве. В рамках программы жители могут запускать и расширять небольшие предприятия, заниматься переработкой продукции, создавать кооперативы и развивать другие виды бизнеса. В Жамбылской области за счёт ранее возвращённых средств программы уже профинансировали 711 проектов на 5,1 млрд ₸.

Для самого района вопрос предпринимательства особенно актуален: по итогам семи месяцев 2026 года здесь насчитывается около 5,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут использовать инструменты льготного финансирования, субсидирования и другие меры господдержки.

Отдельное внимание на встрече уделили доступности этих инструментов для жителей небольших населённых пунктов. Фонд «Даму» развивает мобильные фронт-офисы программы «Іскер аймақ», которые позволяют предпринимателям получать консультации непосредственно в регионах, не выезжая в областные центры. Сам фонд сообщал о развитии мобильного формата как способа приблизить государственную поддержку к предпринимателям.

По информации, представленной на встрече, такими консультациями уже воспользовались 25 жителей Жуалынского района. Основные вопросы касались кредитования, условий участия в «Ауыл аманаты», финансирования предпринимательских проектов и доступности инструментов поддержки для малого и среднего бизнеса.

При этом экономика района опирается прежде всего на сельское хозяйство. По данным Жамбылской области, только за январь–июнь 2026 года регион в целом произвёл сельхозпродукции на 121,9 млрд ₸, а объём отрасли вырос на 3,3% в годовом выражении. На поддержку агропромышленного комплекса области в этом году предусмотрено 50 млрд ₸, включая 36,5 млрд ₸ субсидий, 6,5 млрд ₸ на тиражирование опыта Северо-Казахстанской области и 7 млрд ₸ по «Ауыл аманаты».