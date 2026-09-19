В Мангистауской области рассматривают возможность распространить на другие районы механизм поддержки местных производителей, который уже применяется в Жанаозене. Идея предполагает более активное привлечение продукции региональных предприятий к закупкам крупных компаний и организаций.

Предложение прозвучало на заседании Регионального совета Палаты предпринимателей Мангистауской области с участием акима региона Нурдаулета Килыбая. Предприниматели также подняли вопросы финансирования бизнеса и создания центра Smart Office для их обслуживания.

По замыслу Палаты предпринимателей, расширение такого подхода позволит лучше использовать мощности уже работающих предприятий. Для местного бизнеса ключевым вопросом становится не только получение господдержки, но и наличие устойчивого рынка сбыта — в частности, доступ к закупкам крупных предприятий.

Килыбай поручил профильным управлениям изучить предложения предпринимателей и проработать возможность их внедрения в других районах области. «Необходимо использовать производственные возможности местных предприятий, оказывать поддержку в выходе их продукции на рынок и реализации новых проектов. Важно изучить эффективные инициативы в этом направлении и расширить их масштаб», — сказал аким.

Для Мангистау это направление уже не ограничивается обсуждением закупок. Регион ранее заключал соглашения с торговыми сетями об увеличении доли местной продукции на полках. В частности, сети обязались выделять больше места отечественным производителям и оплачивать поставки их продукции в течение 14 дней. В числе участников были «Анвар», «Дина», «Алтын Фуд», «Лидер», «Аман», «Дана» и «Нур».

Есть и свежий пример, когда создание гарантированного спроса стало частью производственного проекта. В августе в Жанаозене открылся цех по производству и розливу шубата «Нар-Бота» мощностью до 400 тонн в год. С сентября продукцию планируют поставлять в 25 школ города. Власти связывают проект одновременно с развитием местного производства и созданием стабильного рынка для верблюдоводческих хозяйств.

На заседании Регионального совета также обсудили открытие Smart Office — центра, где предприниматели смогут получать необходимые услуги, — и развитие инструментов финансирования.

Таким образом, власти и бизнес в Мангистау обсуждают переход от отдельных мер поддержки к расширению каналов сбыта местной продукции. Если механизм, применяемый в Жанаозене, действительно будет распространён на другие районы, региональные предприятия смогут получить более широкий доступ к закупкам крупных заказчиков.